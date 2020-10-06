新冠肺炎｜3宗個案源頭不明　一學生傳染期到屯門譚仔三哥等5餐廳

衞生署今日（6日）公布新增8宗新冠肺炎確診個案，包括3宗不明源頭的本地個案，累計增至5,133宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，一名22歲男學生居於屯門龍門居第15座，於10月1日發病，傳染期內曾到五間餐廳，包括仁愛堂街高富餐廳、元朗滔滔甜品、新墟譚仔三哥、龍門居雲桂軒及井財街金銘餐廳，後四間是在發燒後才光顧。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，截至今日凌晨，本港新增8宗確診個案，三宗為輸入個案，兩宗與早前個案相關，三宗源頭不明。

22歲男患者平日會健身 曾光顧五間餐廳

其中一宗源頭不明個案是22歲男學生（第5133宗個案），平日上網課，居於屯門龍門居第15座。他在10月1日開始發燒，傳染期內曾到仁愛堂街高富餐廳吃早餐，會獨自或和朋友到仁愛堂鄭耀源紀念健體中心健身，期間有戴口罩。另外，他於10月1日曾與幾名朋友到元朗滔滔甜品；10月3日到過新墟譚仔三哥；10月4日去過龍門居雲桂軒及井財街金銘餐廳。張竹君稱會向該幾間餐廳的員工派樣本樽。

相關個案方面，第5130宗個案是35歲女子，曾與第5111宗個案一起逛街，並與第5132宗個案同住。第5131宗個案是輸入個案的緊密接觸者，在檢疫中心送院。