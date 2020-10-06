新冠肺炎｜帝苑越南餐廳Le Soleil侍應確診　酒店住客職員需檢測

本港今日（6日）新增8宗新冠肺炎確診個案，包括3宗不明源頭的本地個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，尖沙咀帝苑酒店Le Soleil越南餐廳一名43歲男侍應（第5132宗個案）確診，患者發病後，曾經上班，有6名同事需入住檢疫中心。當局呼籲9月30日至10月3日曾光顧食肆的食客，盡快到診所取樽檢測，當局又會到酒店，向住客及職員派樽檢測。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，截至今日凌晨，本港新增8宗確診個案，三宗為輸入個案，本地個案有五宗，兩宗與早前個案相關，三宗源頭不明。

尖沙咀帝苑酒店6名侍應需檢疫 向酒店住客、職員派樽檢測

第5132宗個案是43歲男子，居於灣仔謝斐道快添大廈，在尖沙咀帝苑酒店3樓的Le Soleil越南餐廳任職侍應，有時會在酒店的更衣室休息，內有10張椅子。患者在10月2日開始不適，10月3日曾上班，其後求診。同事平日會在職員餐廳一同用膳，四人一枱，有6名同事需入住檢疫中心，當局會向其他酒店工作人員及住客派樽。張竹君稱，涉事餐廳需要停業14天大清洗，又呼籲於9月30日至10月3日曾光顧的顧客，如有不適應盡快求診及到門診取樣本樽化驗。

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酒店其他食肆如常營業 住客︰如果要驚 去尖沙嘴都要驚

《香港01》記者傍晚到帝苑酒店觀察情況，有酒店職員表示，剛剛有同事從衞生署領取樣本樽回酒店，暫時尚未向住客派發，相信盡快會有所安排。雖然酒店餐廳有職員確診，但該職員稱，自己不算過分擔心，「驚就唔使做咩，唔驚得幾多！」

酒店現時只開放兩個出入口予職員、住客及餐廳食客進出，並有職員量度體溫。昨日入住帝苑酒店的黃小姐表示，酒店職員尚未有向住客說明領取樣本樽的有關安排，但認為現時疫情已經「融入生活中」，未有過分擔心，「而家如果要驚，去尖沙咀都要驚，唔會太過擔心。」

至於酒店內其他餐廳尚有營業，有餐廳職員表示，酒店內所有食肆已深層清潔，至於確診職員工作的越南餐廳，現時會跟從衞生防護中心要求，關閉14天進一步清潔及隔離，現時所有職員已經進行檢測。另一方面，酒店內其他餐廳將會如常開放，提供自助餐的酒店餐廳，今晚仍會照常營業。

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