保就業第二期｜港怡醫院再獲逾3100萬　業主立案法團、物管仍上榜

第二期「保就業」計劃收到184,723份申請，包括158,337名僱主，政府早前已通知兩批共約10.2萬名僱主，批出187億元工資補貼，承諾受薪僱員人數約77萬名。 創新辦今日（7日）更新第二期保就業獲批僱主名單，港怡醫院、中國移動國際有限公司續申請第二期計劃，分別領取約3109萬元及1838萬元，承諾受薪僱員人數分別為1151人及686人。

港怡醫院續申請第二期保就業計劃，獲批約3109萬元。（資料圖片）

創新辦今日（7日）更新第二期已獲批工資補貼的僱主名單，涉約1.92萬名僱主。在這批名單中，港怡醫院領取最多補貼，獲批3109萬元，承諾受薪僱員人數為1151人；至於中國移動國際有限公司排第二，獲批1838萬元，承諾受薪僱員人數為624人。



最新名單中，有不少酒店續申請計劃，如香港九龍東皇冠假日酒店獲發791萬元，員工人數283人、香港華美粵海酒店獲發368萬元，員工人數142人。



在零售業方面，亦有多間公司再上榜，包括運動家有限公司獲發1646萬元，員工人數624人、鴻福堂特許經營管理有限公司獲發949萬元，員工人數426人、樓上有限公司，獲發1119萬元，員工人數407人。



另外，傳媒業方面，無綫電視新媒體集團有限公司續領584萬元，員工人數213人，香港大公文匯傳媒集團有限公司續領273萬元，員工人數107人。

有立案法團稱會悉數撥入儲備



不過，物管業界在疫情下沒受到影響，仍可申領補貼，曾被質疑「收兩家茶禮」。在第二期計劃中，政府加入新規定，要求大型物業管理公司須回饙補貼予業主，惟只針對聘用僱員人數為1000人或以上的公司。



在新公布的名單中，發現仍有相對小型的物管公司、業主立案法團申領津貼，記者向部分僱主查詢，其中厚豐工業大廈業主立案法團獲15.8萬，承諾受薪僱員人數為9人，管理處職員羅先生回覆指，會將補貼悉數撥入儲備，有需要時作維修用途。

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