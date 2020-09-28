保就業｜消委會黃鳳嫺：超市如向有需要人士派現金或食物券最實際

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，惠康及百佳超級市場早前向政府申請第二期保就業計劃，兩間超市均會向有需要人士派發現金券回饋市民。百佳則會再舉行大抽獎；而惠康則會將300款貨品凍結價格半年，惟政府指凍價不符合回饋方案條件。 消費者委員會總幹事黃鳳嫺今日（28日）表示，如超市向有需要人士派發現金或食物券，相信社會無爭議，而且是「最實際」，又指已派員到惠康視察，簡單目測未能找到全部300款貨品，只能找到約100件。至於百佳舉行抽獎方面，黃形容只是「大家開心下」，超市需確保系統穩定性等問題，否則「開心抽獎變怨氣」。

黃鳳嫺今日於港台節目《千禧年代》指出，如超市向有需要人士派發現金或食物券，相信社會無爭議，而且是「最實際」。而百佳舉行抽獎方面，她形容只是「大家開心下」，而過往大型抽獎出現不少問題，如系統不勝負荷等，令市民「開心抽獎變怨氣」。

另外，她亦指超市須留意私隱問題；而不少長者對禮券有興趣，惟他們或不懂上網找人幫忙，有機會讓不法之徒利用，盜取資料或要求收錢才幫助登記。

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消委會派員檢視只能找到百多件凍價貨品

對於惠康宣布將300款貨品凍結價格半年，黃鳳嫺批評細節透明度非常低，包括如何篩選產品、是否自家品牌、熱門產品等。消委會曾派員檢視及目測凍價產品，發現大部份為自家品牌；而消委會亦未能找到全部300件貨品，只能找到百多件。黃又估計，在100件貨品中，僅得3件非自家品牌，直言變相鼓勵市民購買，影響市場。

她舉例指，超市可考慮如一包原本售一百多元的白米，凍價於一年多前未加價的價格，市民可節省20至30元。黃強調，超市在疫情下生意逆市上升，故應有社會責任，不應只考慮保就業計劃要求，「可以再做多啲」。

黃鳳嫺表示，已派員到惠康視察，簡單目測未能找到全部300款貨品。（資料圖片／黃舒慧攝）

批發及零售界立法會議員邵家輝則解釋，如政府要求超市減價，相信超市會轉嫁成本予批發商，下游公司亦不敢拒絕，故曾致信予政府要求避免採用減價方案。他指現時超市凍結自家品牌價格，減低對批發商影響，最多只影響進口商。