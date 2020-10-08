皇都戲院｜新世界將全幢保留活化　公眾有望上天台參觀飛拱形桁架

有近70年歷史的皇都戲院，今日（8日）正式由新世界完成強拍程序收購。大廈由住宅、商場及戲院三部份組成，新世界宣布，會全幢保留戲院，並將其還原成為藝術表演場地，而保育團體關注的戲院外殼大致保留，而最獨特的屋頂飛拱形混凝土桁架亦「有得留低」。 據了解，新世界聘請的保育團體包括Purcell、WilkinsonEyre、AGC，已展開「保育管理計劃」研究皇都各處歷史價值，亦將在場內各處透過3D掃瞄、勘探等，掌握建築物結構；並聯絡當年美國戲院座椅製造商Bodiform，希望能重製當年旳戲院座椅。發展商亦有意在完成保育復修後，開放天台範圍予公眾參觀獨特的飛拱形混凝土桁架。

位於北角英皇道的地標皇都戲院大廈，以屋頂一環環的圓拱結構和入口上方的浮雕的建築特色著名。（張浩維攝）

「三保」活化方案 變身藝術表演場地

新世界今日宣布，會原幢戲院保留活化，至於住宅部份則會清拆。新世界表明活化方案會以「三保」為主，即保建築、保飛拱、保用途，復修整個戲院部分的外牆、天台拋物線型桁架，以及重構集戲院及劇院於一身的藝術表演場地。

據了解，發展商兩年前已聘請三家保育公司負責項目，包括國際知名的Purcell、WilkinsonEyre，以及「本地薑」AGC，並已展開「保育管理計劃」研究皇都各處歷史價值，籌劃保育藍圖。團隊亦會在場內各處以3D掃瞄、勘探等掌握皇都結構。

皇都戲院「飛拱」的天台桁架，將會研究改造為公眾可進入的休憩空間。（資料圖片／林若勤攝）

公眾徵集戲院舊戲票、告示牌等「文物」

新世界現時已收集逾百件與皇都相關的物件，日後會再於場內展現。據了解，發展商期望重現50年代戲院的年代，正聯絡當年美國戲院座椅製造商Bodiform，希望能重製當年的座椅重置於場內，並搜尋當年戲院的吊燈。現亦會收集當年文物，如舊戲票、告示牌等，同時公開向公眾徵集「文物」。

至於皇都最大特色、人稱「飛拱」的天台桁架，亦會研究如何改造為公眾可進入的休憩空間，公眾日後可以「打卡」，但一切要待勘探後再作決定。