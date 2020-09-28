北角皇都不再　獨門真體後繼無人　文字師歐陽昌：你來寫我都會教

北角皇都戲院獲批強拍令，九成鋪位已丟空，一切美麗舊年華未有人承繼；而堅持守到最後，皇都中心十字路口位的「京華招牌」亦同樣，以「獨門」真體字承包製作香港70至90年代不少招牌的文字師歐陽昌，面臨月底搬遷，亦感嘆後繼無人。師傅透露當年一隻字，可賣高達千多元，但在硬筆及電腦字的世代，手書需求大減，「如果沒有人學就會再次失傳了，以前很多重要的東西都用真體字寫，就像萬里長城永不倒，就是頭上屹立真體字」，未納徒弟的歐陽昌坦言，只要有人來找他寫字他都會教，只要對方肯學就行。

歐陽昌自幼愛書法，他找來很多銀幣、神主牌之類的東西，再細讀百家姓、三字經等文獻，苦練鑽研出獨門「真體字」。(王海圖攝)

歐陽昌聲稱，「真體字」最早出現於唐代，但翻查資料，最早的紀錄的確是出自歐陽先生的手筆，但似乎不是唐代四大書法家歐陽詢，而是北角皇都的歐陽昌，亦即是師傅本人。他坦言，真書排在古書法「真，草，隸，篆」之首，唐代已有人使用，但真的真體已被英法聯軍於火燒圓明園時燒光，令字體幾乎失傳。

師傅自幼愛鑽研書法，他的媽媽告訴他，古代重要的東西很多都是用真書書寫，故他就找來很多銀幣、神主牌之類的東西，再細讀百家姓、三字經等文獻，苦練鑽研出來，成為他的獨門「真體字」。

逐筆細看師傅筆下之「香港」及「真」：

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師傅對字體都有獨特的執着，認為寫字都有「九因歌」，記錯一句就寫不好，每說一句口訣，師傅都會意氣風發，「撇捺到勾士兵戟、恐怕枯枝插白骨……」解釋起來更是手舞足蹈，「撇捺都有個勾，好像刀槍劍戟中第四項武器『戟』一樣，橫劃的頭尾也像柴頭及白骨一樣，不是尖嘴亦不是平頭，是帶有一點停頓」。

師傅又指寫真體字的講求出筆要「重手」，要有「大刀闊斧」的霸氣，但每個字都有「一家之主」，作為「主人」的筆劃要特別粗、長、大，相對其他筆劃就要短一點，令一個字無論多少筆劃，每筆都清楚分開，不會讓人看得「盲眼」，師傅更強調，「真體字不會鬆鬆散散、不會四分五裂、不會耷頭耷腦、不會爛頭爛尾」。

文字師歐陽昌以「獨門」真體字承包製作香港70至90年代不少招牌。(王海圖攝)

字體是否完全忠於歷史，或已無從考究，但他的字體必定有份塑造香港70至90年代的輝煌。他製造過全港數千個大大小小的招牌，當年他寫一個字，可以索價千多元，近年大館亦有找他出手揮毫「大館一百面」五字。最近他的字體更被當年拍攝成龍《火拼時速》電影的導演拉特納(Brett Ratner)看中，希望買下他部分作品留念，近日將寄往美國。

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負責為拉特納牽線的招牌保育團體「街招」成員Kevin指，歐陽昌師傅是他們認知中，差不多唯一一個在香港會一手包辦整個招牌製作的師傅，「拉特納導演告訴我們，拍《火拼時速》時，都很受香港的招牌及街景影響，覺得很美，得知師傅快要離開皇都，所以想找方法支持對方」。

專程慕名而來的還有就讀中五的黎同學，他希望請師傅提字，寫下朋友的姓氏作禮物，「我的朋友很快就離開香港，希望他拿住一張自己的姓氏，記得自己在香港曾經生活過，以及他作為母語是中文的人的身份」。

土地審裁處上月底批出北角皇都戲院強拍令，發展商新世界可取得餘下業權，重建發展。頂着一句「世界幻變我金色不變」，屹立皇都30多年的「京華招牌」月底就要搬走，遷至北角新都城百貨後方小鋪，師傅坦言鋪位小，未必夠地方教人寫字，不過要成為其徒弟，「我都沒什麼要求㗎，只要肯學，有人來叫我寫字我都會教」。