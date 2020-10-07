新冠肺炎｜China Secret群組累計9人確診　三泰女子曾住豪麗大廈

本港新冠肺炎疫情反覆，今日新增11宗確診，尖沙咀私人酒吧China Secret感染群組再有新個案，累計9人染疫。今日（7日）新增個案中，個案編號#5134及#5141均是泰國女子，她們與#5142女子都曾經入住過豪麗大廈，當中#5141報稱去過China Secret，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君相信感染與China Secret有關。

China Secret被指有泰國女子任陪酒。（讀者提供）

本港今日新增11宗個案，當中9宗本地個案，其中6宗與過往個案相關，#5134是一名24歲泰籍女子，早前已入住檢疫中心，曾與早前確診的#5123同住尖沙咀豪麗大廈，10月2日轉住帝苑酒店。

個案編號#5141是36歲泰籍女子，在上月23日去過China Secret，曾與#5134一同入住過尖沙咀豪麗大廈，估計與China Secret有關。

個案編號#5142是34歲女子，與#5123都曾入住過豪麗，上述3人與豪麗有關，均已送入檢疫中心。

另外China Secret群組有一宗初步確診個案，一名家住九龍橫頭磡康強苑的29歲男子，他9月23去過China Secret。

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼