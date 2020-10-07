新冠肺炎｜確診迦密主恩中學及浸大學生為兄弟　曾與親友BBQ

本港今日（7日）新增11宗新冠肺炎確診個案，包括9宗為本地個案，其中一人為香港浸會大學二年級19歲男學生，其就讀將軍澳迦密主恩中學的17歲胞弟亦告確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，學校暫時未見爆發，若學生並非於傳染期回校，則不會要求學校停課，惟明白學校的憂慮，若有需要則會派發樣本瓶予師生檢測。 張竹君指，本港再現感染群組及小型爆發，整個趨勢令人擔心疫情有反彈跡象。

張竹君（左）指，本港再現感染群組及小型爆發，整個趨勢令人擔心疫情有反彈跡象。（高仲明攝）

衞生防護中心指，確診的19歲浸大男學生（編號5143）於10月1日起發病，9月29日及30日曾返回大學校園，他在校內一直配戴口罩，課堂期間與其他學生亦有一定距離。其17歲胞弟（編號5144）亦證實確診，他就讀將軍澳迦密主恩中學，9月30日為最後上課日，潛伏期曾與朋友打籃球，當局會向該批朋友派發檢測樣本瓶；患者曾參與7至8人的家庭聚會，另外曾與6名親戚燒烤。

張竹君表示，浸大及迦密主恩中學暫時未有人列為緊密接觸者，中學方面的情況不算太擔心，當局已要求校方大清洗，以及將會派發檢測樣本瓶予學校。

談及現時的停課標準，張竹君認為，目前社區出現個案，但學校暫時未見爆發。她解釋，學生發病前兩日至入院之間屬於傳染期，若中小學有學生確診，並曾在傳染期返回學校則會建議該校停課14日；如學生沒有於傳染期回校，則毋須停課；如只屬家長確診，亦毋須停課14日。

確診的19歲浸大男學生（編號5143）於10月1日起發病，9月29日及30日曾返回大學校園，他在校內一直配戴口罩。（資料圖片）

張竹君指，明白學校有擔心及憂慮，若有學生確診的學校有需要，當局會向其派發檢測樣本瓶。她認為，若學校需停課14日，老師最好不要返回校園。

浸大回應指，該名學生曾於9月28至30日在九龍塘校園上課，期間一直有佩戴口罩，其後於10月1日出現病徵，10月5日到私家醫院求診，翌日晚上確診。校方收到報告後，即時關閉相關的課室和設施，並進行徹底清潔消毒。受事件影響，部份課堂將改為網上進行，老師會通知學生相關安排。

迦密主恩中學向家長發通告公布，學校有一名學生確診新型冠狀病毒肺炎，今明兩日需暫停面授課堂兩日，將改為網上授課，校舍會全面清潔及消毒。

迦密主恩中學發通告指該校有學生確診，10月7日及8日需停止面授課堂兩日。（李澤彤攝）

另外，讀保良局蔡繼有學校的一名學生，其就讀保良局顏寶鈴書院的胞姐（讀中一級）昨初步確診，惟最新第二次檢測結果初步為陰性。蔡繼有的該名學生需自我隔離及接受檢測，待有陰性結果才可回校。