新冠肺炎｜增11宗確診9宗為本地個案　旺角三間藥房售貨員染疫

衞生署今日（7日）公布新增11宗新冠肺炎確診個案，包括9宗為本地個案，另2宗為輸入個案，累計增至5,144宗。 當中有3宗未明源頭的本地個案，包括來自藥房群組、學生群組、國寶之家院舍群組。 藥房群組有3名售貨員確診，涉及3間藥房均位於旺角，包括西洋菜街龍城中西藥房、豉油街大華藥房、旺角亞皆老街龍城中西藥房。 位於葵涌石蔭路的殘疾人士院舍國寶之家爆疫，有1人確診，另有2宗初步確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，藥房群組患者編號是#5135、#5136、#5137，分別為43歲男、38歲男、37歲男，均為藥房售貨員，3人為朋友關係，分別任職西洋菜街龍城中西藥房、豉油街大華藥房、旺角亞皆老街龍城中西藥房。

#5136於10月3日發病，另二人於10月4日發病。三人最後上班日為10月4日。目前已知的藥房售貨員行蹤當中，有一人曾與家人去過油塘中心一店鋪按摩，另有一人曾到九龍城按摩，未見互相或與之前的個案有關連。

另外，位於葵涌石蔭路的殘疾人士院舍國寶之家爆疫，有2宗初步確診，另有1人確診為個案#5140，為57歲男。張竹君指，國寶之家院友「行得走得」，會外出用膳，相信或與社區隱形傳播有關。

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