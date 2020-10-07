「新聞教父」黃應士5000萬捐浸大傳理學院　推動新聞教育

香港浸會大學今日（7日）公布，有「新聞教父」之稱的資深新聞工作者黃應士，向校方捐贈5,000萬元成立「黃沈慧珍紀念基金」，以紀念其已故妻子，並藉此基金去推動本校傳理學院的策略發展及新聞教育。 校方指，是項捐款為傳理學院成立以來獲贈最大筆捐款，未來將重點支持三個新聞教育的範疇，包括襄助浸大設立全港首個「傳媒倫理操守教授席」，以及專門為現職新聞從業員設立的「新聞專業院士計劃」；另外會為傳理學院學生提供多個獎學金名額，資助海外學習和體驗。

資深新聞工作者黃應士（前左五）捐贈5,000萬元予浸大，成立「黃沈慧珍紀念基金」。（浸大提供）

基金以黃應士已故妻子命名

黃應士今日在協議簽訂儀式上致辭時表示，他對浸會傳理學院有一份難以言喻的特殊感情，「那裡是我和慧珍相遇、相識、相知和相愛的地方，雖然已差不多是半世紀以前的舊事，記憶卻歷久彌新，一直珍藏在我的心坎裡。」

浸大校長錢大康教授感激黃應士的重大貢獻，稱讚黃是「新聞業欽佩的模楷、當代新聞教育學家傳奇，亦是一位充滿愛和關懷的老師。」傳理學院院長黃煜說，傳理學院在新冠肺炎持續的艱難時刻，獲得歷來最大筆的捐款，對學院同仁及學生實在是莫大鼓舞。

資深新聞工作者黃應士（中）捐贈5,000萬元予浸大，成立「黃沈慧珍紀念基金」，為傳理學院成立以來獲贈最大筆捐款。（浸大提供）

「黃沈慧珍紀念基金」將用以支持傳理學院以下策略項目，其中包括：