新冠肺炎｜爆疫龍城藥房前日照常營業　店員稱無同事感不適

本港新冠肺炎疫情未平，衞生署今日（7日）公布旺角藥房三名男職員確診，他們分別在西洋菜南街龍城中西大藥房、豉油街大華蔘茸中西大藥房及亞皆老街龍城中西大藥房上班，屬源頭不明個案群組。傍晚時分，三間涉事藥房均已落閘。 《香港01》於前日（5日）接獲消息指，位於亞皆老街龍城有員工發燒，懷疑染疫，但店員當日仍向記者稱「呢幾日無同事唔舒服或者請病假」。惟據衞生署今日提供的資料，第5137宗個案在10月4日發病，亦是最後上班。 另外，在大華蔘茸中西大藥房，有人在招牌貼紙張，欲蓋著註冊藥房「Rx」標誌及「房」字，未知所涉何事。

10月5日，亞皆老街龍城中西大藥房有開門，職員稱無同事感不適。 （李恩慈攝）

三人相熟常互相取貨、聊天 有人曾到按摩中心

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，有三名旺角藥房職員確診，包括在西洋菜南街龍城中西大藥房任職的38歲男子（第5136宗個案）、在豉油街大華蔘茸中西大藥房工作的43歲男子（第5135宗個案），以及在亞皆老街龍城中西大藥房上班的37歲男子（第5137宗個案）。三人屬朋友關係，平日會互相取貨、聊天等，有人在病毒潛伏期間曾到油塘中心及九龍城按摩。

惟最早發病、於10月3日開始感不適的第5136宗個案，感染源頭不明。

10月7日，亞皆老街龍城中西大藥房已經關門。（李恩慈攝）

亞皆老街龍城周日發病 店員周一仍稱無同事不適

《香港01》在周一（5日）接獲消息指，位於亞皆老街的龍城中西大藥房有員工發燒，懷疑染疫。記者當日到該店查詢，店員稱「呢幾日無同事唔舒服或者請病假」。惟據衞生署今日提供的資料，第5137宗個案在周日（4日）發病，亦是最後上班日。

今日傍晚6時許，亞皆老街龍城中西大藥房已經關門，鐵閘上有一張告示，指店舖將休息數天。記者以顧客身份致電告示上的號碼，接聽的人自稱是奶路臣街龍城大藥房職員。被問到是否知悉亞皆老街店的爆疫情況，他稱不清楚，強調「我哋兩間龍城唔同集團，商業登記都唔同，但要買嘢都可以搵我哋。」

記者再到奶路臣街龍城中西大藥房，店員表示該店與亞皆老街的龍城沒有關聯，不會互相取貨，而該店暫時亦沒有員工感到不適。至於員工之間是否相識，他坦言「同行之間相識好正常」，不知道兩間店的同事之間會否私下聚會。

而位於西洋菜南街、旺角中心對面的龍城中西大藥房亦已關門。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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大華蔘茸有「衞生署人員」突遮「藥房」標誌

豉油街大華蔘茸中西大藥房同樣已落閘，但有三名男子先後爬上木梯，在兩個招牌分別貼上紙張，欲蓋著註冊藥房「Rx」標誌及「房」字。其中一名男子向記者自稱「衞生署人員」，卻問記者「可唔可以等我哋貼晒（標誌）先影呀？」

據衞生署藥物辦公室資料，位於同區及名叫「大華」的註冊藥房有兩間，分別在通菜街和彌敦道，未見豉油街地址。