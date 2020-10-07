新冠肺炎｜葵涌國寶之家院舍至少一確診　居民稱院友出入不戴口罩

本港新冠肺炎疫情再度反彈，葵涌石蔭路國寶樓1字樓的私營殘疾院舍「國寶之家」今日有一宗確診個案，為一名57歲男子，另涉事院舍有兩宗初步確診個案，衞生署或會將所有院友撤走。有大廈居民表示，今早有人洗樓，但院友經常無戴口罩出入，間中更會在地上執煙頭，對事件感擔心，會邊上樓邊噴消毒藥水。有人則指，見到衞生防護人員來視察。另有婆婆說不得悉事件，會勤洗手，戴口罩。

葵涌國寶之家出現爆發個案，並有多於1人染疫。衞生防護中心今早已派員到場視察，或需撤離全院的院友。下午4時許，一名院友由救護員帶上救護車。

國寶之家所在的同一大廈居六樓的羅先生指，衞生防護中心派出全副防護裝備的人員在早上10時許來過視察，又透露昨日曾傳出帶走3人。他直言對事件感到憂慮，「希望無事啦」，又即時要求業主立案法團派人來清潔大廈。

居住二樓的吳小姐在工作空檔過來了解事件，她亦指早上有全副防護裝備的人員到來，但不知實際情況。她直言，見到院舍的院友經常不戴口罩，放在樓梯，也會到樓下的公園，或街道閒逛，「有見過佢哋喺街執煙頭食。」

她擔心疫情繼續蔓延，但暫時沒有搬走的打算。會否加強防疫？她說：「好彩佢哋只係會落樓，未見過佢哋會上樓，我咪唯有一路上樓一路噴消毒劑。」

另有婆婆坦言不得悉事件，對事件感愕然，並決定暫時不回家。她稱，會勤洗手，戴口罩。

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