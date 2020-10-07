羅致光接受新華社專訪： 通過與大灣區互通　帶動香港就業市場

在新冠肺炎疫情影響下，失業率上升至6.1%，最新失業人數達24.83萬人。勞工及福利局局長羅致光接受新華社專訪時，表示政府未來工作重點，包括與大灣區「互聯互通」，帶動香港就業市場。羅說，從香港對外經貿而言，未來發展方向是內地市場，尤其是粵港澳大灣區的整體發展。 另外，羅致光提到兩輪保就業計劃，初步估計涉900億港元，高於政府早前預計的810億元。

勞工及福利局局長羅致光接受新華社專訪時，表示政府未來工作重點，包括與大灣區「互聯互通」，帶動香港就業市場。（資料圖片）

如何支援受影響行業是「極須解決的挑戰」



羅致光在專訪提到，疫情重挫香港多個行業，不少員工失去工作，或放無薪假，如何支援受影響的行業和員工，是「極須解決的挑戰。」羅說，疫情成「新常態」後，不少人因疫情離開勞工市場，惟經濟復甦後或不再就業，令到出現嚴重人手短缺問題。羅認為，內地、部分亞洲地區疫情相對受控，故香港經濟復甦，首先需要依託的是香港與內地的經貿往來，其次是香港和亞太地區的經濟關係。

羅致光指，政府以「保就業、創職位」措施解決就業困局，又指保就業有成效。（資料圖片）

兩輪保就業涉900億 撐計劃有成效



羅致光又提到，政府採取「保就業、創職位」措施，「雙管齊下」解決就業困局。政府先後推出兩期保就業計劃，專訪提到初步估計已涉900億港元，羅致光說，由統計數字可見，7月疫情較4月更嚴峻，但就業人口反而增加5萬，形容「可見保就業計劃是有成效的。」



勞工市場招聘職位減少



談及失業率問題，羅致光表示在疫情下，失業人士需找新工作，部分行業如安老、保安等仍需人手，故勞福局的工作是要讓雙方「對接」。但他提到，疫情下很多人失業，招聘職位亦少了很多。為應對失業問題、提升競爭力，政府推出「特別愛增值」計劃，提供多種培訓課程、每月津貼。

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