荃灣兩地皮擬建豪宅可住5000人　或致逼爆麗城花園、倒灌荃灣一帶

規劃署建議將荃灣四幅用地改劃成住宅發展，當中兩幅位於山坡上，地皮鄰近麗城花園，擬劃為中密度私樓發展，預計會提供1,880伙，新增約5,280人。 當區區議員指出，麗城花園一帶正面對交通擠塞問題，繁忙時間甚至可能要塞車半小時才能離開荃灣區，若再在山上增加5,000人，擔心會令情況惡化，「依家已經係接近極限，再加多5000人的話，影響好難講。」

政府擬將疄鄰油柑頭村的用地，改劃為「住宅」用途，地皮鄰近麗城花園，料作中密度私營住宅發展，可提供1,390伙。（余俊亮攝）

寶豐路是連接山上兩幅用地的行車路，為配合未來的新增人口，政府擬擴闊寶豐路行車道。不過，荃灣區議員易承聰指，即使擴闊寶豐路的路段，但車輛最終亦要駛至麗城花園一帶，將會再加重負擔。

易承聰解釋，連接青山公路荃灣段及海興路的迴旋處，是大部份麗城花園居屋出入的通路。每天早上繁忙時間，都必須會塞車，「短嘅就10至15分鐘，長嘅話，可能會塞半個鐘。」

另一迴旋處則連接海興路及大涌道，是外區進入荃灣的通道之一。他說，在下班時間，該迴旋處亦有時會塞車，車龍更會塞至荃灣路的天橋上，「如果多咗5000人，會唔會再令擠塞嚴重咗？」

區議員指，在下班的繁忙時間，連接海興路及大涌道的迴旋處亦常塞車。(余俊亮攝)

交通工具欠支援 難再增加巴士班次

除了塞車問題外，他指麗城花園交通工具的負載量已接近飽和，以巴士為例，即使附近有巴士總站，但在繁忙時間每架巴士都幾乎滿座，乘客需要站在車廂。雖然他曾向巴士公司反映，但由於該總站較細，故難以增加班次，加上該區的馬路較窄，只能駕駛約10米長的巴士，難以轉成較大型的12米巴士。

易承聰又指，雖然小巴公司已增加班次，但在繁忙時間居民亦未必能即時上車，需要輪候一至兩班車。此外，麗城花園附近只得兩間小學，他擔心若人口增加，學額將不足應付。

區議員指，雖然麗城花園附近有巴士總站，但馬路較窄，難駕駛較長身的巴士。（余俊亮攝）

政府稱已做好交通評估

政府在區議會文件中透露，已就擬議私營住宅發展項目技術評估，包括交通影響評估及景觀評估等，預計有關發展不會對周邊環境造成負面影響 。易承聰對於有關說法非常質疑，擔心只是「空頭支票」，他強調不是完全反對有關住屋計劃，但認為政府必須有全盤規劃，考慮好交通、社區的問題。