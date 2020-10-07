宣道教師遭釘牌　舊生家長指處理不公：唔覺得香港已經變成咁

社會新聞
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教育局以涉嫌嚴重專業失德、教材教案有計劃地散播「港獨」信息為由，於本年9月下旬取消九龍塘宣道小學一名教師的教師資格，為反修例風波以來首個被釘牌個案。宣道小學舊生家長林先生今日（7日）在港台節目《千禧年代》表示自己的女兒曾經接觸過該名教師，引述其為一名受歡迎、熱衷教學的老師，認為教育局的做法不公。
亦有其他聽眾致電節目，殷女士認為可以討論課題很多，涉事教師選擇港獨話題，是「有心一步一步洗學生腦」。
教育局局長楊潤雄10月6日證實該教師自九龍塘宣道小學，並強調該個案不單涉及一張工作紙。（盧翊銘攝）
林先生說自己的女兒去年讀小五，曾接觸該名教師，亦接觸過工作紙。他說若教育局僅憑港獨兩個字，就判定教師專業失德，對教師非常不公。他曾與多名家長討論，大家都不認為教師做法有問題，但教育局連聆訊都沒有，只有書面解釋，「醫生、律師都有紀律聆訊，點解教師嘅程序咁簡單？」
他表示知道當初投訴的家長及學生都已經離港，強調該名老師非常受歡迎，且熱衷教學、有教學水準，學生們私底下都十分掛念老師，「唔覺得香港已經變成咁。」
另外有殷女士亦致電電台，認為香港有許多話題可以討論，而涉事教師偏偏選取有關港獨的材料、民族黨的資料給學生，是「有心一步一步洗學生腦」。
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