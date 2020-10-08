勞工假看齊銀行假擬攤長10年推展　報道引消息︰平均兩年加1天假

多年來社會不時討論將法定假期（俗稱勞工假）及公眾假期（俗稱銀行假）劃一，不過一直未能達成共識。今年初，政府宣布10項紓困惠民措施，包括計劃將勞工假與銀行假看齊，劃一為每年17天。商業電台引述消息報道，指政府計劃「攤長」用10年時間，以每兩年加1天勞工假形式，逐步將勞工假與銀行假劃一為17日，但未必會就安排，另向僱主提供補貼。

報道指，政府將逐步劃一勞工假及銀行假。（資料圖片）

商台今日引述消息報道，港府擬用上10年時間逐步增加勞工假，由現時的12天，逐步增加至17天，令勞工假能與銀行假看齊劃一為17天，即平均約每兩年加1天勞工假。報道稱，當局未必會因應政策，而向僱主提供補貼，因當中涉及全港大量費用。

港府今年1月宣布一系列的民生紓困措施時，便已提出勞工假與銀行假看齊的相關建議。當時特首林鄭月娥稱，本港有30%僱員仍然放取勞工假，未享17天公眾假期，計劃以分階段方式推行，促成勞工假與銀行假看齊。勞工及福利局局長羅致光亦曾表示，法定假期每增加一日，僱主的員工成本便增加約0.34%；若一次過增加5天假期，員工成本便會增加1.7%，不過政府傾向不考慮補貼僱主，因政府的行政支出，或會達薪金的一倍或兩倍，效率很低。

現時並不屬於勞工假的公眾假期一共有5天，分別為耶穌受難節、耶穌受難節翌日、復活節星期一、佛誕及聖誕節後第一個周日。