【5.1勞動節】紀念何事？哪年成為法假？　了解6個勞動節小知識

5月1日勞動節是香港法定公眾假期之一，放銀行假及勞工假的打工仔皆可在這「紅日」獲一天假期。不過你對勞動節的起源及意義多認識呢？香港在哪年起開始把勞動節設為法定假期？不妨趁在今天了解多一點。

勞動節是一個國際性的節日，原來它的起源是與一件百多年前的罷工事件有關。（資料圖片）

工仔在職場上的權益。以下為6個與勞動節相關，且香港打工仔應要認識的事情，正在放假早將公事拋諸腦後的你，不如花5分鐘閱讀一下吧！

與勞動節相關6個小知識（按圖了解）：

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Q1. 勞動節是紀念哪件事？

1886年5月1日，美國芝加哥發生了一場有35萬名勞工參與的大型罷工，要求僱主改善工作待遇及推行「38制」（即工作、生活及休息各佔一天8小時的安排），結果在當地警察鎮壓下，事件釀成雙方皆有死傷。

至1889年，世界工人運動組織「社會主義國際」決定將每年的5月1日訂為國際勞工節，以紀念當年的芝加哥罷工事件，這就是勞動節的起源。

過往的勞動節，工人團體都會上街遊行提出勞工對工作的訴求。（資料圖片）

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Q2. 何時出現「每天工作8小時」的概念？

原來「每天工作8小時」的概念，是早於200年左右才出現。早在社會發出「每天工作8小時」的聲音前，打工仔在工時方面可說是受盡僱主剝削，例如上述的芝加哥罷工，勞工其中一個要求就是要改善每周工作7天及每天工作12小時的苦況。

歷史上首個提出8小時工作制的人，是來自英國的工業家羅伯特．歐文（Robert Owen）。他在1817年時指出英國正值工業革命，然而傳統的農業秩序被打破時，僱主卻未有為勞工建立上班時間的概念，使當時的工人平均每日工作14小時，於是他便提出「8小時工作、8小時娛樂、8小時休息」（Eight hours labour, eight hours recreation, eight hours rest）以保障工人權益。

不過他的建議要待美國福特汽車創辦人亨利．福特（Henry Ford）於1914年引入流水線但產量大增的生產模式後，才吸引到其他企業家爭相仿效，使8小時工作制逐漸成型。

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Q3. 所有國家的勞動節都設在5月1日嗎？

不是所有國家都設定5月1日為勞動節，例如美國的勞動節是每年9月的第一個星期一（當年政府為免在5月1日作慶祝）、紐西蘭的勞動節是10月的第四個星期一（紐西蘭第一次發起大型勞工慶祝活動是在10月），而日本的勤勞感謝日就是11月23日（承襲傳統慶祝農業收成的日子）。

Q4. 勞動節在哪年開始成為香港的法定假期？

英殖時代的香港並沒把勞動節訂為法定假期，至1998年立法會提出及通過動議後，特區政府於1999年才正式把勞動節（5月1日）及佛誕（農曆4月8日）訂為法定假期，取代抗日戰爭勝利紀念日（8月第三個星期一）及10月2日（國慶日翌日）。

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Q5. 香港為何會有「銀行假」及「勞工假」之分？

按現時法例指，公眾假期與法定假期所指的是兩回事。

公眾假期：據149章《公眾假期條例》指，是「所有銀行、教育機構、公共機構辦事處及政府部門遵守為假期的日子」，共17天

法定假期：據57章《傭僱條例》，是僱員在受僱期間，僱主必須給予僱員的有薪假期，共12天

據立法會資料指，其實香港立法局在1875年時首次就公眾假期立法，制定出《假期條例》，訂明銀行除星期日外，還有9個指定日子是無須辦公，大部份銀行職員亦可在這些日子享有有薪假期。至1912年時，政府修訂條例，將所有公眾假期訂為銀行、公共機構辦事處、政府部門及教育機構須遵守的假期，這就是「銀行假」的起源。

而法定假期則是政府在1961年修訂《工業僱傭（有薪假期與疾病津貼）條例》時，規定受僱於工業經營的工人可享有的6天的有薪法定假期，這便成為「勞工假」的雛型。

過往社會曾有多次討論兩種假期「睇齊」的建議，不過卻總未能實行，然而特首林鄭月娥在本年1月時曾提出政府將會逐步增加法定假期至17日，放「勞工假」的打工仔或終得獲平等的待遇。

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Q6. 勞動節要返工點算？

勞動節是12天法定假期的其中1天，在法例上是可獲支薪地休息，因此僱主是不可以「用錢買假」以支薪換取員工這天假期，也不可以要求僱員放棄這一天假。

不過，僱主仍是可以要求僱員在勞動節這天上班，首先是要在上班前48小時作出通知，另外亦要與員工協商在法定假期前或後60天內的另外一天作為補假。

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別忘記勞動節的意義！

對5月1日勞動節有了一定了解後，接下來還有甚麼可以做呢？其實在疫情未去時，還是多留在家中吧（況且每年由職工盟舉辦的勞動節遊行，今年也不獲警方批准舉辦）。難得放假一天，好好地休息不是罪過，就是要謹記勞動節本來的意義，在懶洋洋的一天裏也感恩一下，並要在工作日常多留意打工仔們的勞工權益，不令自己蒙受不合理的待遇也不自知啊！

最後附上傳奇音樂人兼諾貝爾文學獎得主Bob Dylan在2012年的一首歌《Workingman's Blue #2》，這歌道出社會物價高漲，富者愈富但貧者愈貧時的勞工心聲，有空的話不妨聽聽吧！

（參考資料：History、BBC）

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