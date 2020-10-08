逃犯條例｜涉扶手電梯塗鴉　官指損毀程度較低　判少女感化1年

今年6月12日為反修例衝突一周年，當日兩名中五女生涉塗鴉沙田新城市廣場扶手電梯，各被控刑事損壞罪。其中一名16歲被告早前承認兩項刑事損壞罪，今（8日）在沙田裁判法院聽取判刑。辯方求情指她有意下年往外地升學，盼以守行為方式了事。署理主任裁判官溫紹明則指「明年嘅事明年先再策劃」，他考慮到損毀程度較低、被告無使用暴力等，最終採納報告建議，判處感化令一年。

被告黃姓女學生（16歲）及谷姓女學生（17歲）同被控於6月12日，損壞沙田新城市廣場L3至L2的扶手電梯，其中黃另被控同日同地損壞L2至L1的扶手電梯。黃早前承認兩項刑事損壞罪，指她寫上「7.21」、「8.31」以及「10.1」的字句，谷則押後至本月19日再訊。

辯方指被告打算到台灣升學 望以守行為方式處理

辦方求情稱感化及社會服務令報告正面。報告指被告去年5月開始關注社會，參與不少合法示威活動，希望擁護公義自由，但一時衝動愚蠢犯案，而辯方則形容她用了不當方式履行公民責任。

辯方又強調塗鴉已清理，被告未有造成永久損毀，早前已作賠償，案情相對輕微。他透露被告打算下年往台灣升學，如法庭採納報告建議判處感化令一年，會耽誤其學業，望法庭准許以守行為方式了事。

裁判官表示刑事損壞也屬嚴重罪行，會視乎案情量刑，監禁是其一選項。他考慮到被告所為不涉及暴力、損毀程度較低、認罪反省等，平衡阻嚇性及更生後，判處感化令一年。就外地升學的計劃，法庭著被告可與感化官商量，稱「總有方法處理到」。

案件編號：STCC1686/2020