10.1中槍「健仔」擬認暴動罪　稱認罪是最好決定　准繼續保釋

去年十一國慶當日多區爆發警民衝突，中五學生「健仔」曾志健在荃灣遭警員近距離開槍，後來一名理大博士生上前查看其情況，二人雙雙被捕，並遭控暴動及襲警等罪，案件今（8日）在區域法院再提訊。代表曾志健的律師確認，曾志健擬認罪。而博士生則保留答辯意向。案件將於12月22日再訊，兩人准繼續保釋。據悉，曾志健擬承認暴動罪。 而曾志健在聆訊前表示，認罪是最好決定，並寄語港人不要放棄。

本案涉兩名被告，曾志健（18歲，中五學生）和邱宏達（26歲，理工大學學生）。

「健仔」寄語港人不要放棄

曾志健在聆訊前被問到是否因考慮到家人或學習而打算認罪，他表示與律師商討後，認為認罪是最好決定，他亦寄語港人不要放棄。

而控方庭上表示，將會與曾就案情細節進行商議，得悉若他同意有關案情，他應該會認罪，曾的代表律師同意；而邱的代表律師則表示會保留答辯意向，案件將於12月22日再訊。

二人被控於去年10月1日，在荃灣大河道、大河道北和鱟地坊一帶與其他不知名人士參與暴動。曾志健另被控兩項襲警罪，指他於同日，在荃灣鱟地坊襲擊警員謝思明和警署警長曾家輝。據悉曾是開槍的警員。

案件編號：DCCC 485/2020