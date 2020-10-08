國泰傳裁員｜國泰工會發起聯署　促先考慮無薪假　保留最多職位

國泰航空及旗下國泰港龍航空早前放棄申請第二輪保就業計劃，盛傳將會大規模裁員。國泰空中服務員工會發起聯署，提出3項要求，包括促請國泰管理層先考慮其他節流措施，如推出為期更長的無薪假計劃等，保留最多職位；假如無法避免要減省人手，資方應先推出自願離職等措施。工會又批評，資方一直拒絕披露任何有關重組方案細節，感到失望，員工士氣低落、人心惶惶。

國泰空中服務員工會表示，該會有約7,400多名會員，佔國泰本地員工約四分之一，希望集眾人力量發起聯署，促國泰回應訴求。工會在聯署信中提出3項要求，包括希望資方可先考慮其他節流措施，包括推出為期更長的自願性無薪假，及「Work-Life Enhancement Leave」等計劃，保留最多職位。聯署信又指，假如最終無可避免削減人手，國泰應先推行自願離職，及自願提早退休計劃，並期望提供優於法定要求的補償，不能與任何退休計劃的供款對沖。

國泰工會表示，近日員工群組間不斷流傳裁員消息，員工士氣低落，雖然工會曾與機艙服務部管理層會面數次，但管方一直表示，現階段不能披露任何細節，即使是正在考慮的方案也不願透露，對此相當失望。工會要求，管方盡快向員工交代重組方案內容、並公開召開董事會日期，以及預計重組方案通過的時間。