國泰傳裁員｜如何保企業兼保飯碗？　學者：兩政府觀察員應提建議

國泰航空及旗下國泰港龍航空早前放棄申請第二輪保就業計劃，裁員風聲甚囂塵上。在新冠肺炎打擊下航空業停滯，有傳國泰過剩人手數目接近7,000人，倘全收「大信封」，以本港388萬勞動人口計，失業率恐推高0.2個百分點。 國泰今年中公布的390億元資本重組計劃，港府「出錢又出人」動用273億元公帑購入優先股及貸款，持股量達6.08%。按昨日（6日）收市股價計算，國泰總市值約349億元，港府出資救國泰的公帑規模相當於國泰市值的78%。政府同時可委派兩名監察員進入國泰董事局——前證監會主席唐家成及前律政司司長袁國強，雖不會投票，但享有發言權。 港府動用龐大公帑拯救私人企業，在國泰大規模重組下，如何在「保企業」之餘又能「保飯碗」？有學者認為，港府雖然只是國泰的小股東，但就航空公司重組工作上，政府委任的兩名觀察員，在董事局內應充分運用發言權，「政府畀建議都有機會跟」。港府必須睇實重組計劃，如要求企業透過其他節流措施，盡量壓縮裁員規模，可向國泰建議裁減管理層等高薪職位，避免出現「亂炒人」甚至肥上瘦下情況，否則任由國泰「開刀」，恐保住企業，卻苦了低層員工。

港府動用龐大公帑拯救私人企業，如何在「保企業」之餘又能「保飯碗」備受關注。（資料圖片／張浩維攝）

+ 4 + 4 + 4

近月國泰屢傳裁員，曾有報道引述國泰消息，內部管理人員推算過剩前線員工數目至少達6,800人，佔全球26,500名僱員約26%。

前證監會主席唐家成（左）及前律政司司長袁國強獲政府委派進入國泰董事局任監察員，雖不會投票，但享有發言權。（資料圖片）

莊太量：政府觀察員可建議節流方案

中大經濟學系副教授莊太量認為，裁員在國泰重組計劃中，絕非最佳決定，但大規模裁員應按職位比例減省人手，管理層同樣有空間減薪或裁減，「決定裁邊個係上面話事，咁梗係會裁下面啦！」莊認為，政府委派觀察員在董事局，亦擁有發言權，便應充分運用有關角色，包括可考慮提出裁員以外的不同方案，「政府喺董事局上畀建議，(國泰)都有機會跟。如果唔係咪變成睇下邊個易裁，咪裁邊個囉。」

莊續指，外間盛傳的過剩人手數字並非小數目，認為政府可以在「保就業」前題下，向國泰建議考慮其他節流方案，例如減少海外不必要架構、減省非人工成本開支、出售飛機、裁減即將退休或薪酬較高的員工等，盡量壓縮受影響員工人數，「始終有一家大細呀。」

中大經濟學系副教授莊太量認為，政府觀察員可在董事局反映意見。（資料圖片）

中大商學院高級講師李兆波指出，裁員不是良策，但管理層可考慮不同「瘦身方案」，如裁減人工較高員工，減低受影響人數，部份外籍員工薪酬較高，亦可能納入考慮名單，管理層亦可削減高薪而可有可無的職位。

中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國指出，政府多年來都未有為失業人口設安全保護網，在沒有短期失業援助金下，被裁員工百上加斤，羅慨嘆：「到環境好返（政府）又無咗回事」。

國泰今年6月發公告，宣布390億元的資本重組建議，包括向由財政司司長法團全資擁有的Aviation 2020 Limited，發行總認購金額為195億元的優先股，以及可認購股份的認股權證，總行使價約19.5億元。Aviation 2020 Limited同時向國泰提供過渡貸款融資，涉款78億元。

港府並根據與國泰協議，委任具法律背景的前律政司司長袁國強，及擁金融背景的機管局董事會前成員唐家成加入國泰董事局，出任觀察員，兩人除獲得出席董事局會議的通知外，亦可於董事局會議上發言、獲得所有向董事局提供的資料和文件，以及有權接觸管理層及取得公司任何資料，惟沒有投票權。