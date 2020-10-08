宣道小學校友家長發起聯署撐被釘牌教師　指已任教20年受學生愛戴

九龍塘宣道小學一位教師，被指設計的教材「有計劃地散播港獨」意識，遭教育局永久「釘牌」。該校校友及家長今日（8日）發起聯署，稱對教育局決定感到憤怒和遺憾，批評局方調查教師投訴欠透明度，更以政治立場先行，推翻校方的調查結果，有違程序公義。 聯署形容，該教師在校任教逾二十年，一向深受學生及同事愛戴，默默貢獻，為學校栽培了一代又一代的莘莘學子。 截至下午約五時半，已有近兩百人聯署。

九龍塘宣道小學一班校友及家長聯署聲明指，對於教育局早前強行褫奪其校教師的執教資格決定，深感憤怒和遺憾，批評教育局調查欠透明度，未有正式召開紀律聆訊，以予老師公平、透明的申辯渠道;更未附上書面報告，以提供充分理由佐證對老師專業失德甚至傷害學生的指控。

聲明續指，校方早已應教育局要求進行兩次調查，結果均為投訴内容不成立，但是局方卻政治立場先行，「莽斷」推翻校方的調查結果，手法不但有違程序公義，更是對校方專業、校本管理的侮辱 ；而特首林鄭月娥作為上訴程序其中一環，公開聲言支持教育局的決定，形容是「未審先判」的表態，視正當程序如無物，對涉事教師極不公平之餘，更有利益衝突之嫌。

聲明形容，該教師在校任教逾二十年，一向深受學生及同事愛戴，默默貢獻，為學校栽培了一代又一代的莘莘學子，局方註銷涉事老師教學資格，不單嚴重影響在校學生的學習連貫性和無視師生之情，更令教育界和母校師弟妺失去一位資歷深厚、熱衷教學的良師。

聲明指，倘若該老師決定採取上訴及司法覆核行動，校友家長定必全力支持。