宣道小學校友家長發起聯署撐被釘牌教師　指已任教20年受學生愛戴

撰文：胡家欣
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九龍塘宣道小學一位教師，被指設計的教材「有計劃地散播港獨」意識，遭教育局永久「釘牌」。該校校友及家長今日（8日）發起聯署，稱對教育局決定感到憤怒和遺憾，批評局方調查教師投訴欠透明度，更以政治立場先行，推翻校方的調查結果，有違程序公義。
聯署形容，該教師在校任教逾二十年，一向深受學生及同事愛戴，默默貢獻，為學校栽培了一代又一代的莘莘學子。
截至下午約五時半，已有近兩百人聯署。
九龍塘宣道小學一班校友及家長聯署聲明指，對於教育局早前強行褫奪其校教師的執教資格決定，深感憤怒和遺憾，批評教育局調查欠透明度，未有正式召開紀律聆訊，以予老師公平、透明的申辯渠道;更未附上書面報告，以提供充分理由佐證對老師專業失德甚至傷害學生的指控。
聲明續指，校方早已應教育局要求進行兩次調查，結果均為投訴内容不成立，但是局方卻政治立場先行，「莽斷」推翻校方的調查結果，手法不但有違程序公義，更是對校方專業、校本管理的侮辱 ；而特首林鄭月娥作為上訴程序其中一環，公開聲言支持教育局的決定，形容是「未審先判」的表態，視正當程序如無物，對涉事教師極不公平之餘，更有利益衝突之嫌。
聲明形容，該教師在校任教逾二十年，一向深受學生及同事愛戴，默默貢獻，為學校栽培了一代又一代的莘莘學子，局方註銷涉事老師教學資格，不單嚴重影響在校學生的學習連貫性和無視師生之情，更令教育界和母校師弟妺失去一位資歷深厚、熱衷教學的良師。
聲明指，倘若該老師決定採取上訴及司法覆核行動，校友家長定必全力支持。
顛倒是非教育局罔顧學生利益
擇善固執眾校友力撐老師清白
言論自由是香港人引以為傲的核心價值，也是優質教育的前提。九龍塘宣道小學一直以自由交流的學習模式為重，過去成功培育多代品學兼優的畢業生。我們的老師不但重視學生的個人成長，亦在信任及尊重下引導同學採納開放、包容與多元的學習態度，誠為宣小歷代學生引以為傲的傳統。
教育局上月底以「有計劃地宣揚港獨」、嚴重專業失德為由，強行褫奪一名母校教師的執教資格。作為畢業生及家長，我們對教育局的言論深感憤怒和遺憾。我們現就母校教師被取消註冊一事作出以下回應：
（一）教育局處理手法不合程序公義，令人側目
教育局高調召開記者會，批評母校教師「散播港獨」，並稱局方是根據條例「依法辦事」。惟其調查欠透明度，不但未有正式召開紀律聆訊，以予老師公平、透明的申辯渠道；更未附上書面報告，以提供充分理由佐證對老師專業失德甚至傷害學生的指控。
此外，校方早已應教育局要求進行兩次調查，結果均為投訴内容不成立。及後教育局卻政治立場先行，莽斷推翻校方的調查結果，手法不但有違程序公義，更是對校方專業、校本管理的侮辱。局方聲稱不希望將政治帶入校園，但此舉無疑是局方親自把香港教育政治化。
再者，林鄭月娥已然公開聲言支持教育局的決定。作為上訴程序其中一環，特首如此未審先判的表態，完全視正當程序如無物。對涉事教師極不公平之餘，更有利益衝突之嫌。
（二）涉事教師專業熱誠師生有目共睹，教育局干預罔顧學生福祉
相關教師在校任教逾二十年，一向深受學生及同事愛戴，默默貢獻，為母校栽培了一代又一代的莘莘學子。教育局兀然註銷涉事老師教學資格，不單嚴重影響在校學生的學習連貫性和無視師生之情，更令香港教育界和母校師弟妺失去了一位資歷深厚、熱衷教學的良師。教育局打著「維護教師專業的尊嚴，以及守護學生的學習利益」的旗號，卻漠視此舉會嚴重傷害在校學生的福祉，無疑是自打嘴巴，以政治凌駕學生利益。
教育的一大宗旨是鼓勵批判性思考，透過探討廣泛社會議題，引導學生建立自身價值觀。老師自行設計校本教材，透過多元化素材激發學生思考，引導學生理解多方觀點和論據，從而思考個人對社會議題的立場，正是其熱愛教育的表現。教師以專業設計教材、用熱心培育學生，反而被教育局以莫須有罪名懲處，甚是諷刺。
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母校校歌末句為「將來為主傳揚真理，謀人類福祉」。須明辨是非、貢獻社稷的教誨，一眾校友總是念茲在茲。香港正值危急存亡之秋，眼前言論自由及公義等核心價值日益被逐步磨滅，我們宣道校友定當緊記母校教誨，立定心志，捍衛香港的核心價值。倘若該老師決定採取上訴及司法覆核行動，我們定必全力支持。
註：此聲明並不代表九龍塘宣道小學校方、全體校友、教職員及家長之立場。
是次聯署所收集的資料不會被公開。