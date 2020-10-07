宣道小學教師遭釘牌｜小學校長會︰震盪教界　須探討更多處罰選項

教育局取消九龍塘宣道小學一名教師的註冊資格。資助小學校長會名譽主席張勇邦今早（7日）在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，事件為教育界帶來震盪，收集不少小學校長意見，當局是否應考慮「釘牌」以外的懲罰，如停課、停職等，日後須探討是否可有更多不同程度的選項。 楊潤雄同一個節目上表示，按現行條例，教育局常任秘書長只能批准或取消教師資格，行政上可以予譴責或警告，現時處理多宗有關涉失德投訴，正總結經驗。

「勢估唔到小學會成為特首所講的史無前例」

張勇邦表示，事件為教育界帶來震盪。他解釋，經歷過去社會事件後，已有準備「釘牌總會發生」，惟以為中學情況比較嚴峻，會首當其衝，「勢估唔到小學會成為特首所講的史無前例」。就學校與教育局針對事件的調查報告有不同解說，張勇邦認為並非奇事，指有些背後因素可能是學校未必看到。

根據《教育條例》，被取消註冊的教員未經教育局常任秘書長書面准許，不得進入或逗留任何學校。張勇邦表示，學界有討論「釘牌」是否懲罰過重，目前處罰失德老師的機制，警告及譴責後，最嚴重程度便是取消教員註冊。他指，教育界祟尚改過機會，日後須探討處罰機制是否可有更多不同程度的選項。

資助小學校長會名譽主席張勇邦。（資料圖片／盧翊銘攝）

楊潤雄同一個節目上，被問到教師動機重要，「釘牌」的懲處嚴苛影響終身，有無給予教師聆訊機會申訴。他指，有按機制給予該名教師兩次書面申述。就現行的懲處機制會否考慮有不同選項，如罰停課等，楊潤雄表示，按現行條例，教育局常任秘書長只能批准或取消教師資格，行政上可以予譴責或警告，現時處理多宗有關涉失德投訴，正總結經驗，認同可探討處罰機制是否可有更多不同程度的選項，「中間係咪可以多啲選擇，可以再諗諗。」