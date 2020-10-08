奧比斯特別項目前總監涉詐騙420萬元影印訂單　串謀欺詐罪成還柙

非政府機構奧比斯特別項目組前總監李子超涉嫌以虛假報價單，詐騙該機構批出約值420萬元的印刷訂單，早前被廉政公署起訴。被告今日（8日）在區域法院被裁定串謀欺詐罪名成立，押後至明日判刑，被告暫時還柙懲教署看管。 廉署指，57歲的被告李子超於案發時為奧比斯（Project Orbis International, Inc）特別項目組總監。該組負責籌辦和管理所有奧比斯在香港的特別籌款活動，以及進行印刷和設計服務的採購工作，每項採購工作均須取得3份書面報價單作比較。

奧比斯特別項目組前總監李子超涉嫌以虛假報價單，詐騙該機構批出約值420萬元的印刷訂單，早前被廉政公署起訴。10月8日他被裁定串謀欺詐罪名成立，押後至明日判刑，被告暫時還押懲教署看管。

特別項目組於2013年1月至2017年11月期間，為奧比斯的34張印刷訂單進行採購工作，迅朗印刷為奧比斯其中一間印刷供應商。案情透露，李子超及迅朗印刷東主吳達明一同串謀詐騙奧比斯，偽稱迅朗印刷的兩個競爭對手，就該34張印刷訂單的採購工作，均提出以較高價錢向奧比斯提供印刷物品。迅朗印刷的報價因而看來屬最低，而該34張總值約420萬元的印刷訂單，因而判授予迅朗印刷。

廉署早前接獲奧比斯轉介的貪污投訴，調查後揭發上述罪行。62歲的吳達明與李子超一同被控一項串謀欺詐罪名，吳早前承認該控罪，亦將於明日在區域法院判刑。

同案另外兩名被告為58歲的奧比斯特別項目組前高級發展經理林兆基，以及46歲的奧比斯設計服務供應商創意源流東主關嘉華，兩人早前承認一項串謀欺詐罪名；林兆基另承認一項使用虛假文書罪名。

案情透露，林兆基及關嘉華於上述期間一同串謀詐騙奧比斯，偽稱創意源流的兩個競爭對手，就13張設計訂單的採購工作，均提出以較高價錢向奧比斯提供設計服務。因藉二人的偽稱，創意源流的報價在該些採購工作中看來屬最低，該13張總值逾220萬元的設計訂單，因而判授予創意源流。

案情又透露，林兆基曾在另一個設計訂單的採購工作中，利用兩張看似由另外兩間設計公司發出的報價單。林兆基及關嘉華亦將於明日在區域法院判刑。