港大團隊推「糖心易測」App 　運用三大指標評估患糖尿病風險

香港大學醫學院團隊運用年齡、身高體重指數（BMI）和高血壓病史，設計了簡易糖尿病評分（NDS），以篩查隱形糖尿病人。研究團隊亦開發了流動應用程式「糖心易測」，以便市民在智能手機進行評估。團隊發現參加者的NDS評分愈高，糖尿病愈早病發，建議高風險的市民每一至三年接受糖尿病檢驗。 港大醫學院內科學系名譽臨床副教授胡裕初表示，接近3%低風險組別人士屬於「假陰性」。他解釋，這類患者通常有家族病史，或者其他疾病引致高血糖，譬如肝硬化，亦應定期接受檢查。

香港大學醫學院團隊運用年齡、身高體重指數（BMI）和高血壓病史，設計了簡易糖尿病評分（NDS），以篩查隱形糖尿病人。左起：港大醫學院內科學系名譽臨床副教授胡裕初、港大醫學院內科學系講座教授林小玲、港大醫學院內科臨床助理教授李智豪。（高仲明攝）

港大醫學院內科學系名譽臨床副教授胡裕初稱，全球每11人便約有一人患糖尿病，當中約一半屬於病徵不明顯的隱形患者，不少人在出現嚴重併發症，如失明和腎衰竭後才確診，亦導致患中風及冠心病的風險倍增。

港大團隊總結了超過20年的研究數據，運用血壓、年齡和身高體重指數（BMI）作風險指標，訂定有助找出隱形糖尿病的簡易糖尿病評分（NDS）。NDS以50分為滿分，如市民的評分達28分或以上，即屬糖尿病高風險組別。團隊建議，評分達28至30分的市民可每三年進行糖尿病檢驗；而31至37分的市民需要每兩年檢驗；如超過38分的市民則應每年進行檢驗。

為了將NDS評估普及化，團隊推出了「糖心易測」流動應用程式。（高仲明攝）

為了將NDS評估普及化，團隊推出了「糖心易測」流動應用程式。市民以智能手機下載有關程式後，輸入性別、出生年份、身高、體重及血壓，系統便能計算其患上糖尿病的風險。程式亦會按評分提供健康資訊，如飲食及運動建議。

港大醫學院內科臨床助理教授李智豪表示，長者未必懂得使用智能手機，而每部手機最多可建立6個用戶，他建議市民為年長的父母進行評估。除此之外，程式亦可計算市民心臟病發、患中風和癌症的風險。

胡裕初坦言，接近3%低風險組別人士，即評分低於28分的市民屬於「假陰性」。（高仲明攝）

港大團隊於1995年開始進行香港心血管疾病風險因素普查，招募了逾2,600名沒已知糖尿病的市民，為其量度身高、體重及血壓等，當中約2,000名參加者進行了20年的隨訪。經口服葡萄糖耐量測試，團隊發現NDS超過28分的市民，每五人便有一人確診糖尿病。

透過後來的隨訪，團隊亦發現參加者的NDS評分愈高，糖尿病愈早病發。評分超過38分的市民最高危，約一成人在5年內病發；而評分低於28分的市民，僅1.5%人在5年內病發。在NDS檢查20年後，當時評分高於28分的市民，有約三成三人病發；而低於28分的市民，有約一成人病發。

3%風險組別人士 或屬「假陰性」

胡裕初坦言，由於NDS只採用了三個風險指標，接近3%低風險組別人士，即評分低於28分的市民屬於「假陰性」，錯過了即時口服葡萄糖耐量測試診斷。他解釋，這類患者通常有家族病史，或者其他疾病引致高血糖，譬如肝硬化。他稱，「無一種評分係放諸四海而皆通」，香港人最著重效率，故NDS選擇採用最簡單的資料。

李智豪建議市民為年長的父母進行評估。（高仲明攝）

據港大1995年普查數據，9.8%港人患有糖尿病。港大醫學院內科學系講座教授林小玲認為，隨著人口老化，現在應有更高比例的市民患糖尿病。由去年12月開始，港大展開了「新・心血管風險普查」（N-CRISPS），從政府統計處的登記住戶中隨機抽樣，計劃在四年間合共招募約4,000名參加者。

計劃由食物及衞生局醫療衞生研究基金資助，為參加者進行免費身體檢查，以檢測有否出現三高、貧血或肝腎功能異常的情況，並進行心電圖檢查，從而了解心臟病、中風及其他相關重要疾病的風險因素於現時香港的流行情況。林小玲期望計劃有助預防及控制各種在本港常見的疾病。