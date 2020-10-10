嘉道理農場重開　首推會籍計劃　冀港人疫境反思急速都市生活

秋風輕拂，微涼的季節喚起遠足露營的腳步。 大埔嘉道理農場關閉約五個月，園內的動物在山坡生活如常，園外的石屎森林只見口罩不見笑臉。 疫症無情蔓延，鬧市的人都想走到郊外林蔭間「避世」，農場上月底重開，決定推出「大自然之友」會籍計劃，透過全年免費入場，鼓勵市民支持農場的教育和保育項目 一場世紀疫症，我們有反思急速的都市生活模式嗎？慢下來，是否又會找到不一樣的轉角？

嘉道理農場暨植物園公司夥伴拓展部主管王灝鳴走在鳥語花香的農場，介紹鱷魚、紅鶴和赤麂等野生動物。（陳家怡攝）

疫症席捲全球，嘉道理農場首次經歷關閉長達數個月的時光，園外的世界被病毒陰霾籠罩，拓展部主管王灝鳴走在仿鳥語花香的農場，介紹鱷魚、紅鶴和赤麂等野生動物，兩個世界就似平行互不相干。

他指，野生動物拯救中心仍有接收動物，今年已收約1,300隻動物，大部分是本地野生雀鳥和蛇。不過，農場的導賞活動全部取消，海外導師未能來港帶領工作坊，連農場在逢周日舉辦的中環農墟也一度暫停。

王灝鳴指，農場部分員工在家工作，今年的農作物產量明顯減少，1月至8月的蔬菜產量較去年同期減少約四成。疫情令許多人受影響，他認為是大自然的當頭棒喝：「為甚麼會有這個疫情？為甚麼會有沙士？為甚麼會有禽流感？人類對生態環境、對大自然，以及對動物，構成很大影響。」

多項證據揭示新冠病毒從野生動物傳來，他期望大家可學懂尊重大自然：「人類應保護牠們，始終牠們是地球一分子，我們有責任照顧牠們。當我們平衡不到兩者的關係，可能會有這種不幸事情出現。」

疫情下人們被迫放慢腳步，減少社交活動，王灝鳴認為這些騰出來的時間，可讓大家思考和親友的關係，甚至反思生命對世界的貢獻和意義。

「疫情是一個slowdown（減速）令大家慢活，啟發多方面思考，農場很鼓勵大家作出反思。」他提到農場一直有舉辦認識自然和森林浴等課程，現在停下來，能在大自然的懷抱中沉思，或許是在這場帶來悲傷的世紀疫症中，不幸中的大幸。

嘉道理農場因應疫情關閉約五個月，王灝鳴表示當時每星期延長閉園，一度無奈沒法預料開園日子。（陳家怡攝）

農場在九月下旬重開，訪客要遵守限聚令和戴口罩等防疫措施，入場人次尚未回復以往水平。不過王灝鳴抱持審慎樂觀的態度，預料隨着天氣轉涼踏入農場的旺季，相信本年人次數目更多，但仍未能估算可能發生的第四波疫情。

農場每年平均有十多萬訪客人次，不少人每月會去農場欣賞四季不同風景和花草樹木，也有人捧場來買蔬菜和雞蛋。農場最近首推出「大自然之友」全年會員計劃，鼓勵市民多到訪，個人會員每年會費是200元，四人家庭則是750元，會員可享全年免費入場，參加獨家活動等優惠，部分會費被用作支持農場的教育和保育項目。王灝鳴坦言目標首年有一萬名新會員。

王灝鳴介紹赤麂等野生動物，表示農場主要保育本土動物和植物，尤其瀕臨絕種物種。（陳家怡攝）

在農場訪問，不時有昆蟲圍繞身穿襯衫的他飛來飛去，他從未不耐煩或被打擾，心平氣和地說，這次疫情持續差不多一年，生活步伐慢了一年，是時候反思生活：「大家會否願意返回以前多姿多彩而勞碌的生活，抑或生活還會為了更多東西？」