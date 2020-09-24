昂坪360重開　承認疫情下難收資平衡　推活動吸本地年青客

新型冠狀病毒疫情放緩，昂坪360纜車於月中11日重開，除了加強防疫措施，昂坪360亦與運動品牌合作推出活動，期望吸納本地遊客。 昂坪360董事總經理劉偉明指，纜車重開後一星期，天氣狀況穩定的周末人流可重回復活節及佛誕假期的水平，相信大眾出遊意欲與疫情數字成正比。他期望，活動能帶動第四季載客量，並預料本地客人人數能較5月全面復運時上升兩成。 有市集餐廳員工表示，疫情下外地遊客減少，閒日生意大跌達九成，纜車關閉期間更見跌幅，形容當時「10至15分鐘先見到一個人」，現時纜車重開人流明顯有改善。

昂坪360董事總經理劉偉明指期望，活動能帶動第四季載客量，並預料本地客人人數能較5月全面後運時上升兩成。（曾凱欣攝）

昂坪360月中重開 纜車加強防疫措施

新型冠狀病毒疫情放緩，昂坪360纜車早前重開，並加強防疫措施，每組客人下車前後，都會有清潔人員以1：99漂白水消毒清潔車廂。另外，每個車廂限坐4個人，上車前職員亦會為每個客人量度體溫。

昂坪360與運動品牌Fila於9月25日至11月15日期間推出「運動打卡遊」活動。（曾凱欣攝）

昂坪360：對疫情持觀望態度

為配合政府防疫工作，昂坪360纜車曾兩度關閉，董事總經理劉偉明指，纜車重開後一星期，天氣狀況穩定的周末人流可重回復活節及佛誕假期的水平，相信大眾出遊意欲與確診數字成反比。他期望，活動能帶動第四季載客量，並預料本地客人人數能較5月全面後運時上升兩成。

他又指關閉纜車期間，團隊的維修工作未有鬆懈，公司亦制定一套對同事和客人的防疫措施。劉偉明又透露，六月至七月期間不少推廣因疫情暫緩，現會將宣傳資源保留，於第四季再推出市場；他又直言，疫情影響下相信「絕對不能（達至）收資平衡」，但亦會持觀望態度，並且針對本地市場推出活動及優惠。

旅客減市集餐廳生意大減 纜車重開人港稍有回升

訪港旅客大減，主攻遊客市場的昂坪360市集商戶亦難逃一劫。位於昂坪市集餐廳的員工羅先生表示，昂坪市集一向較少「街客」，疫情下外地遊客減少，閒日生意大跌達九成，纜車關閉期間更見跌幅，形容當時「10至15分鐘先見到一個人」，現時纜車重開人流明顯有改善，周末期間餐廳亦坐滿。下周有國慶日及中秋節長假期，羅先生期望生意有改善，期望昂坪360的推廣活動能有助刺激消費。

劉偉明提到，在租務方面暫只得一間商戶租約期滿後選擇不續約，強調昂坪360與租戶會保持緊密聯繫，未來亦會加大租金津貼。

有市集餐廳員工羅先生表示，疫情下外地遊客減少，閒日生意大跌達九成。（曾凱欣攝）

與運動品牌合作推廣 望吸年青本地客

昂坪360與運動品牌Fila於9月25日至11月15日期間推出「運動打卡遊」活動，融合本地綠色旅遊、戶外運動和潮流服飾，活動設有打於位及「360 FILA Pass」限定套票，包括禮品及來回纜車門票兩張，期望可吸納本地年青客及家庭客。