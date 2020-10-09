涉用公司系統起底　Telegram群組報料　電訊公司技術員罪成候判

香港電訊技術員涉嫌竊取公司客戶的個人資料，並把一名督察父親的資料，給予Telegram專門起警員底的群組「老豆搵仔」發布，被控不誠實取用電腦等5罪。技術員曾指遭警員威嚇，爭議招認口供的可呈堂性，區域法院法官今（9日）裁定，被告3項不誠實取用電腦和1項披露未經資料使用者同意而取得個人資料罪罪成，而遊蕩罪則不成立。法官押後案件至11月3日，以便索取被告的背景報告，屆時辯方將會進行求情，期間被告還押。

被告陳景僖，33歲。他被控3項不誠實取用電腦罪、1項披露未經資料使用者同意而取得個人資料罪，以及1項遊蕩罪。被告於案發時在香港電訊任職，現已離職。

被告遭一名女警發現 在警署對面的停車場徘徊

控方案情指，被告案發時在香港電訊任職，一名陳姓督察的父親為該公司的客戶。而陳姓督察是其中一名被起底的對象，其警員編號和住址等曾在Telegram群組「老豆搵仔」內被公開。

於去年9月22日下午，一名女警在紅磡警署，發現被告在警署對面的俊民苑停車場梯間窗邊徘徊，並取出電話拍攝，被告其後遭截查。

在被告的公司電腦硬碟內 發現非法取得公司客戶的個人資料

警方之後檢取被告的公司電腦，並在電腦硬碟內，發現兩個文字檔，載有非法取得的公司客戶的個人資料，涉及3名公眾人物、20個現職警員和6名現職警員家屬。而該些資料，是被告於同年7月至8月從公司電腦系統檢索。此外，被告亦於同年9月9日，以陳父的住宅電話號碼，透過公司電腦搜查其個人資料。

此外，警方又在被告的其中一部電話中，發現安裝了Telegram程式，並曾向「老豆搵仔」報料帳戶，發送一個名為「有親屬同屋企電話料爆」的訊息，內有陳父的電話號碼、英文音譯名字和中文名字及身份證號碼。此外，另一部電話則有一張紅磡警署的照片。

案件編號：DCCC 164/2020