新冠肺炎．10.9｜今增8宗確診　流動車今晚到蘭桂坊派樣本樽

衞生署今日(9日)公布新增8宗確診,累計增至5,170宗;除了1宗為輸入個案,其他7宗為本地個案。帝苑酒店增3名員工確診,包括一名在意大利餐廳員工;帝苑酒店的239名住客撤離,而酒店300多名員工送往檢疫中心隔離。

【22:12】據衞生防護中心資料,除了帝苑酒店內兩間餐廳(雅苑座及Sabatini),深水埗亦有一間中式食店曾有確診者到訪。早前確診、屬China Secret群組的29歲男子(#5148),曾到訪深水埗建新大廈的「美食坊中菜皇」。

另外,一名今日新增確診的25歲無業男子,周三不適赴養和醫院求醫後確診,他報稱平日會與家人飲茶、住在深水埗基隆街108號,惟中心今日更新資料內,未有提及其到訪餐廳或酒樓資料。

【22:00】政府於晚上公布,有意檢測的市民毋須預約,可在中心開放時段內前往任何一所臨時檢測中心。當中灣仔臨時檢測中心設於港灣道體育館,由華大基因提供採樣及檢測服務;而葵青臨時檢測中心於石籬社區會堂,由香港分子病理檢驗中心提供服務。

【21:54】政府由明日開始,將陸續在灣仔、葵青、九龍城及油尖旺四區各設立一所臨時檢測中心,為自願進行檢測的市民進行採樣。其中,位於港灣道體育館的灣仔臨時檢測中心明日(10日)上午10時開始運作,而位於石籬社區會堂的葵青臨時檢測中心周日(11日)下午1時開始運作。

【21:02】食環署日前展開巡查行動,於屯門區發現一間食肆有食客違反每枱不可多於四人的規定,並向共19人發出定額罰款通知書。以違反限聚令定額罰款2,000元計,19人共需繳付3.8萬元予庫房。

據了解,涉事餐廳為屯門市廣場一期名苑酒家。記者以顧客身分致電訂位,員工指餐廳內有獨立房間,最多可容納12人,但需要分枱、每枱四人坐。根據查冊資料,名苑酒家的董事兼股東為雲紅梅,她另有持有其他餐飲公司;另一名股東為莫翠星,曾於一間連鎖酒家擔任總廚。

屯門市廣場名苑酒家日前被發現兩枱客人違反一枱不可多於四人的規定。(屯門市廣場網站圖片)

【19:38】新冠肺炎疫情反覆,尖沙嘴帝苑酒店共有4名員工確診,酒店於今日安排所有住客撤離。有無綫外事部前員工於10月5日在帝苑酒店設婚宴,當日有多名無綫藝人及員工出席,包括前無綫企業傳訊部宣傳科副總監曾醒明及藝人麥明詩等。

麥明詩接受訪問時指,自己會去做檢測,不擔心會受感染;而曾醒明稱當日有出席婚宴的員工已即日自我隔離,並會進行病毒測試。

【18:42】帝苑酒店發言人回覆,今天(10月9 日)共有239個房客退房。

【17:23】新冠肺炎疫情影響下,全球航空業蕭條,香港快運(HK Express)早前宣布推出「環港遊」航班「#UOFlycation」。香港快運今日表示,機票下午5時正式發售,票價由388元起,航班於11月1日、7日及8日出發。香港快運稱,旅客全程必須配佩戴口罩,並保持適當社交距離。

記者於大約下午5時30分進入香港快運網頁時,見到最便宜的機票售價為568元,不過還有其他附加費需繳付,而且不同類別座位,價格亦有異,當時總計需758元。大約下午6時,部分機票票價逾千,如連同附加費,大約需1,500元,與過往赴台灣的機票相若。大約晚上7時,全數3日的機票都已售罄,網站顯示「已客滿」。

【17:20】當局新設的流動檢測全部自願,希望市民警覺性高 知道檢測為他們好。另外,政府在4個區設立臨時檢測中心, 徐德義稱灣仔港灣臨時檢測中心明日啟用,葵涌國寶之家院舍爆疫,葵涌石籬社區會堂的臨時檢測中心於周日啟用,檢測量每日1000個。九龍城、尖沙咀亦會設檢測中心。被問到是否由華大基因旗下的華昇負責檢測服務,徐德義稱服務細節需要書面解釋,會盡快公布,會參考以前曾提供服務供應商。

劉家獻醫生表示,亞博1號館臨時醫院的500床在9月18日開始備用,人手設施最佳準備狀態 可在72小時內啟用1及2號館(400張床)。醫管局今日接收亞博8-11號號館,有1000床,設有負壓艙,正進行內部裝修,適時會使用。

【16:58】醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻回應查詢表示,今日已向今年2月初缺勤同事發信,請員工提供缺勤日期,了解缺勤原因及日子,醫管局一直以合情、合理、合法方式公平處理員工缺勤問題,希望員工提供相關資料,當局收到資料後會按法律意見及人事條例公平處理。他感謝同事疫情開始到現在一直以專業精神抗疫及照顧病人。

就醫管局追究罷工醫護會否影響疫情控制,徐德義回應稱,政府知道疫情開始至今,很多前線人員,無論公私立人員都盡忠職守照顧病人,對此表示謝意,他指醫管局管理層已交代「事件」,無其他補充。

【16:55】就為什麼讓帝苑酒店住客四散撤走,張竹君表示是按風險評估,當然可做到最盡,全部人入檢疫中心,但爆發暫時覺得與男休息室有關,所以去過男休息室的人列為密切接觸,其他人則安排做檢測,初步第一次是陰性,安全做第二次 。



【16:44】張竹君表示,今日有一宗是源頭不明個案,#5166是25歲男子,住太子基隆街,無業。

【16:40】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示,今日新增8宗個案,其中7宗是本地個案。6宗是之前有關連個案,其中3名患者是帝苑酒店員工,第5132宗個案在酒店越南餐廳工作,10月6日派瓶所有員工及住客,收樣本樽後找到。帝苑酒店累計已有4名員工染疫。



#5163 是帝苑酒店3樓意大利餐廳Sabatini樓面

#5169 帝苑酒店 3樓 cafe 廚房

#5170 帝苑酒店B4 機房冷氣技工



上述個案均是男性,共通點是會著制服,會去B3更衣室換衣及休息。他們不同時間會到B3員工餐廳用膳 男女都會吃,當局相信休息室感染風險較大,故在更衣室換衫的男員工均列作密切接觸者 需入住檢疫中心,人數300多名。而其他酒店員工會安排第二次檢測。

【16:35】食物及衞生局副局長徐德義醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生,醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻交代最新疫情。

徐德義表示,10月2日至8日錄得64宗個案當中,29宗為輸入及有關連,35宗本地及有關連

,本地個案佔55%,比上周20%有顯著回升。該段時間連續10日有源頭不明個案,10月2日-8日不明源頭個案佔19%,有隱形傳播鏈,屬警號。政府延長了普通科門診派樣本樽的時間。

政府實施流動檢測中心,針對酒吧群組,今晚在蘭桂坊酒吧區有流動車輛及人員派樣本樽 鼓勵員工做檢測,今個周六日在尖沙咀及灣仔區有類似安排。

【16:20】政府發言人今日表示,亞洲國際博覽館8至11號展館「方艙醫院」已完成增建接近1,000張病床,部分備有負氣壓設施。港府及中央政府團隊今日舉行移交儀式,項目由醫院管理局正式接收。

另外,工程團隊已於上月中開展亞博館二期用地的臨時醫院建造工作,預料工程會在四個月內完成,屆時可提供超過800張負壓病床。

【16:09】本港新冠肺炎疫情反彈,據悉早前有員工及住客確診的尖沙咀帝苑酒店,今天(9日)再增數宗確診個案,酒店稱衞生防護中心要求其停業14天,有住客自行離開,有人則獲酒店安排入住美麗華酒店。



呼吸系統科專科醫生梁子超質疑政府的安排,指出該酒店的住客亦有機會曝露於病毒之中,風險未明,但就容許他們四散,有可能令病毒傳播到更多的酒店,「令酒店連鎖爆發,社區爆發風險就會大增。」政府2009年曾經向灣仔維景酒店發出隔離令,防止豬流感疫情蔓延。

【15:55】政府於2017年起推出美食車先導計劃,不少參與者經營情況欠佳。政府今日表示,由於新冠肺炎疫情影響美食車營運,決定延長先導計劃至2022年2月2日,並已獲得大部分現行美食車營運場地的管理者原則上同意。

【15:06】警方消息透露,約100名帝苑酒店員工須送往檢疫,分兩輛車送走,第一批為56名男員工,第二批約40人。

【14:51】新冠疫情下,為降低感染風險,時有公立醫院安排專科門診病人,到指定私營社區藥房取藥。惟現時由非牟利組織或慈善團體經營的社區藥房藥物資訊管理系統仍未完善,有見及此,香港專業教育學院(IVE)企業共創中心安排IVE資訊科技學科的師生團隊,與非牟利機構醫護行者、醫護科技公司推出新「社區藥房藥物資訊管理系統」。 企業共創中心項目經理江超帆指,新開發的藥物資訊管理系統利用雲端科技,具有儲存及管理病人病歷、紀錄藥物存貨、藥物資訊等功能,並設有一套顯淺易明的藥物標籤,指引病人用藥。系統即將於「醫護行者」等2至3間非牟利機構營運社區藥房試用,望日後能推展至更多社區藥房。

【14:49】立法會議員陸頌雄今日指近月一直收到保安員對於「物管支援計劃」與「保就業」計劃的求助,指「物管支援計劃」中的「抗疫辛勞津貼」欠缺透明度,難以查詢申請狀況;而「保就業」計劃則有工友指,保安公司以不同理由迫使高薪員工離職,再聘請較底薪員工,從而賺取差價。

陸頌雄建議,政府應增加「物管支援計劃」的透明度,方便工友查詢申請狀況,以向公司或業主進討他們的「抗疫辛勞津貼」;而「保就業」計劃則建議政府應追查有大量解僱員工的公司,以防止「以舊換新」的情況。

【13:20】帝苑酒店住客已離開,將休業14日。衞生署安排約57名男制服員工送往檢疫,因他們可能共用更衣室而有受感染風險,據悉他們將到竹篙灣檢疫中心。

【13:18】新冠肺炎疫情有回升趨勢。工程師學會原定今日(9日)舉行一年一度的晚宴,但最後因疫情關係取消。

醫管局發電郵予員工,要求解釋沒上班的原因。(讀者提供)

【11:42】帝苑酒店稱,酒店 Sabatini 意大利餐廳一名服務員確診,衞生防護中心已安排所有酒店男制服員工往檢疫中心,亦為所有員工安排接受病毒檢測。現場消息稱,帝苑約57名員工會於12時坐旅遊巴往檢疫中心。

【11:27】醫管局員工陣線於2月3日至7日發起罷工,逾7,000名醫護參與,促港府「封關」以阻截感染新冠病毒經患者由內地傳入。相隔8個月,據悉醫管局人力資源部正陸續向罷工員工發電郵,列出了員工缺勤的日子,要求解釋沒有上班的原因,或者作出澄清。醫管局員工陣線今日在社交媒體專頁表示,正與律師團隊商討回覆細節,將會提供範本予各會員作一致回覆。

一名曾經參與罷工的護士稱,醫護人員為正確之事發聲是責無旁貸,「從來都無驚過,they can't kill us all. (他們無法殺掉我們所有人。)」

【11:09】消息表示,本港今日新增大概8宗新型肺炎確診個案,包括尖東帝苑酒店有至少2名員工染疫。

【10:35】尖東帝苑酒店接獲衞生署衞生防護中心通知,再多一名員工確診,住客須於正午12時前離開,酒店並須停業至本月22日 。

【10:30】醫管局轄下的46間普通科門診,今日(9日)起延長派發樣本包的時間。醫管局總行政經理劉家獻今早在商台節目表示,市民在周一至周五早上9時至下午1時,以及下午2時至5時,可到各門診領取樣本包。每間診所有90個名額,先到先得。他稱,計及7月底至今,醫管局普通科門診共派發接近6萬個樣本包,惟他坦言,早前疫情個案下跌,取樽的病人亦減少,曾經全部診所合共僅每日派出數百個,至最近取樽的人數有所回升。

【10:06】本港新冠肺炎疫情有反彈跡象,昨日新增14宗本地感染個案。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早在港台節目表示,早前的士司機及外傭自願檢測的反應不佳,特定群組強制檢測是重要方向,「唔駛慢慢收樽仔」。許樹昌指,政府需平衡疫情控制及業界生存的空間,需再觀察疫情變化,再考慮是否需要收緊處所限制,現階段亦未需要停課。

【10:05】本港新冠肺炎疫情持續。本港酒店紛紛推出住宿度假(Staycation)優惠,衞生署指出留意到市民在酒店開派對聚會,會與業界商討加強防疫指引,不建議不同家庭同住一房。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城今早(9日)在港台節目《千禧年代》上表示,疫情下近乎零旅遊,業界現時靠本地客為單一市場,惟根據《旅館業條例》,酒店房只供住宿並不能作派對用途,「酒店用嚟住人,唔係開派對」,已提醒業界留意上房人數,並呼籲住客自律。

【09:47】新冠肺炎持續,將軍澳迦密主恩中學早前一名17歲男生確診,全校暫停兩日面授課後,今復課。校方發新聞稿指,由於確診者傳染期前曾與少數同學直接或間接接觸,引起家長憂慮,故獲教育局批准,中六級今日維持網課。另外,今日大部分學生已回校上課,亦有家長基於安全考慮為子女請假。 有學生表示,由於確診同學於傳染期未有回校,故不太擔心返校上課,亦相信學校做足防疫措施;亦有學生指,小息時會避免到人多聚集的飯堂進食,改為到圖書館自修,冀減低感染風險。

【09:10】本港新冠肺炎疫情再度反彈,新增14宗本地確診當中,葵涌私營殘疾院舍國寶之家佔11宗。

立法會議員邵家臻今早(9日)在港台節目《千禧年代》上表示,國寶之家屬「綜援級」院舍,即人手、配套只是剛剛過關,員工做清潔、餵飯都是穿同一套保護衣,空間細且冷氣缺乏換氣功能,彌漫異味。有聽眾分享,形容國寶之家因人手不足如「無掩雞籠」 ,輕度、中度智障院友可以自由外出。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

帝苑酒店於網頁顯示,昨晚(8日)接獲衞生署衞生防護中心通知,要求酒店入住的房客於10月9日中午前撤離酒店;帝苑酒店及各餐廳將由10月9日至22日暫時休業,(酒店網頁截圖)

