特快公屋編配｜11凶宅上榜　包括葵盛東邨子斬甩母頭及雙屍案單位

公屋輪候上樓時間長，房屋署推出的「特快公屋編配計劃」，成為基層家庭提供上樓捷徑，今期共接獲逾6.2萬宗申請。 今期可揀選的單位共1,800個。房屋署今日（9日）上載部分單位名單，其中有11個單位曾經發生兇殺案，屬近年最多，當中有5個凶宅今年新上榜，包括2017年發生的葵盛東邨倫常案，一名男子疑因不堪壓力，在住所用菜刀斬死病母後，再從單位跳樓自殺，女死者遭人用菜刀斬至頭、身體幾乎分離；以及曾發生雙屍案的華富邨華生樓等。

葵盛東邨2017年發生弒母後墮樓自殺事件，77歲老婦頭顱幾近被兒子斬甩。（資料圖片／鄧柏良攝）

入住可享租金優惠

今年有11個曾發生兇殺案的單位納入特快公屋編配計劃，分別在大窩口邨富貴樓、葵盛東邨盛安樓、龍逸邨康龍樓、安定邨定泰樓、華富二邨華生樓、元州邨元泰樓、南山邨南樂樓、竹園南邨華園樓、順天邨天權樓、寶林邨寶儉樓，以及沙角邨綠鷺樓。

上述11個兇宅單位，租金由1,154元至3,234元不等，部份可享租金優惠。

葵盛東邨斬母疑兇跳樓獲救

五個今年新上榜的凶宅單位，其中一個是位於葵盛東邨盛安樓，該單位在2017年曾發生兇殺事件。

翻查資料，當年盛安樓曾發生轟動一時的弒母案。患有抑鬱症的男子並需照顧長期臥床的七旬病母，疑因不堪壓力，在住所用菜刀斬死病母親後，再從16樓單位跳樓自殺，飛墮至大廈旁的斜坡，及後被救回。該名女死者遭人用菜刀斬至頭、身體幾乎分離，頭部被至見喉骨及氣管。

2018年，華富邨華生樓發生倫常雙屍命案，一名男子涉嫌以鐵筆襲擊妻子，其後於客廳上吊自盡亡。（資料圖片／梁銘康攝）

華富二邨戶主殺妻後客廳上吊亡

至於另一新上榜的單位，則位於華富二邨華生樓，兇殺事件發生2018年。當年華生樓曾發生雙屍案，一對夫婦疑因公屋戶籍問題起爭執，64歲男子涉嫌以鐵筆襲擊妻子，其後於客廳上吊自盡亡。

而南山邨南樂樓亦在今年首度上榜，單位同樣在2018年發生兇殺事件，疑因感情糾紛，丈夫涉用生果刀刺其妻子背部，女子送院後不治。至於寶林邨寶儉樓亦在2015年發生命案，警方經調查後，懷疑兇手涉嫌將女友殺死。

2018年，石硤尾南山邨南樂樓發生殺妻案。（資料圖片／黃景洪攝）

竹園南邨曾因發生斬人血案

另一個新上榜的凶宅單位，則位於竹園南邨華園樓，單位曾在今年發生兇殺事件。在今年6月，黃大仙竹園南邨華園樓走廊位置，兩名男子疑因借錢問題爭執，一名男子持生果刀襲擊對方，男傷者身中多刀，之後昏迷不治。血案發生後，走廊滿佈血漬、範圍約十呎，有血漬更濺到鐵閘內，甚至濺到鄰居的家門。

綠鷺樓連續第四年上榜

此外，沙角邨綠鷺樓一個中層單位，於2002年曾發生兇殺案，已連續第四年上榜。至於去年才上榜的龍逸邨康龍樓，今年仍然在名單內，單位於2018曾有患精神病男子墮樓，其後其妻子於單位內被發現遭利器割喉。

龍逸邨康龍樓低層凶宅單位，租金為1,356元，租金優惠增加至12個月。（資料圖片）

名單上其他單位則分別涉及自殺、意外身亡、自然身故、追討欠債等情況。今年特快公屋編配計劃自選單位程序將於10月12日開始，首批為二人或以上家庭申請者，第二批為一人申請者。