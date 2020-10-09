新冠肺炎｜帝苑住客因住所裝修住酒店兩個月　今遇爆疫緊急撤離

日前於尖沙咀帝苑酒店越南餐廳任職樓面的43歲男子確診新冠肺炎，今日（9日）再有酒店內另一間餐廳員工確診。酒店表示，昨晚接獲衞生防護中心通知，酒店需在中午前安排所有住客撤離，酒店會即日起休業至本月22日。約下午一時，衞生防護中心安排旅遊巴接載所有酒店男制服員工前往竹篙灣檢疫中心，並會為所有員工安排接受檢測。 有酒店住客表示，昨晚約11時接獲酒店通知需要撤離，她稱，酒店已安排她轉到美麗華酒店入住，但未有透露費用是否由帝苑支付，不過她表示滿意酒店的安排。

10月9日，尖東帝苑酒店接獲衞生署衞生防護中心通知，再多一名員工確診，住客須於正午12時前離開。（高仲明攝）

住客昨晚收通知 帝苑協助安排轉酒店

早上11時，陸續有酒店房客辦理退房手續，酒店外有大型旅遊巴停泊及有警員駐守。住客陳小姐表示因家中需要裝修，已入住帝苑酒店約兩個月，昨晚約11時接獲酒店通知，需於今日中午前撤離，她稱酒店已安排她轉到美麗華酒店入住，但未有透露費用是否由帝苑支付，不過她表示滿意酒店的安排。

住客陳小姐表示昨晚約十一時接獲酒店通知，需於今日中午前撤離。（曾凱欣攝）

昨日凌晨接獲通知需緊急撤離

李先生亦表示，他的老闆原本打算長住帝苑到月中，但於昨日凌晨接獲通知需緊急撤離，現時暫未找到新地方搬走，正在安排當中。

另外，於酒店一樓開店賣手飾的文先生指，酒店閉門消毒的安排來得突然，但認為酒店已做足清潔，不太擔心會受感染。

日前於尖沙咀帝苑酒店越南餐廳任職樓面的43歲男子確診新冠肺炎，他於10月3日短暫上班，上班時曾於休息室休息，一同休息的同事均被列為密切接觸者。

帝苑酒店稱今日（9日）再有一名於酒店Sabatini 意大利餐廳工作的員工確診，酒店於昨晚接獲衞生防護中心通知，需在中午前安排所有房客撤離；約一時，衞生防護中心安排旅遊巴接載所有酒店男制服員工前往竹篙灣檢疫中心，並會為所有員工安排接受檢測。

早上十一時，陸續有酒店房客辦理退房手續。（高仲明攝）

帝苑酒店需安排所有房客撤離，酒店會即日起休業至本月22日。（高仲明攝）

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

+ 9 + 9 + 9

酒店約停業至本月22日

酒店亦表示，會協助安排房客遷往其他酒店入住，已預訂酒店房間或餐廳的客人可作免費取消或免費退款。酒店亦已委託專業消毒清潔服務公司進行全面消毒、深層清潔，以及內部維修保養，期間未能接受客房、餐廳或其他預訂，酒店及各餐廳將於10月23日恢復營業，並開始接受房間預訂。