新冠肺炎│IVE生設雲端資訊管理系統助取藥　於2至3間社區藥房試用

新冠疫情下，為降低感染風險，時有公立醫院安排專科門診病人，到指定私營社區藥房取藥。惟現時由非牟利組織或慈善團體經營的社區藥房藥物資訊管理系統仍未完善，有見及此，香港專業教育學院（IVE）企業共創中心安排IVE資訊科技學科的師生團隊，與非牟利機構醫護行者、醫護科技公司推出新「社區藥房藥物資訊管理系統」。 企業共創中心項目經理江超帆指，新開發的藥物資訊管理系統利用雲端科技，具有儲存及管理病人病歷、紀錄藥物存貨、藥物資訊等功能，並設有一套顯淺易明的藥物標籤，指引病人用藥。系統即將於「醫護行者」等2至3間非牟利機構營運社區藥房試用，望日後能推展至更多社區藥房。

本港新冠疫情反覆，為降低病人感染風險，早前部分公立醫院安排專科門診病人，到指定私營社區藥房取藥。惟現時社區藥房的藥物資訊管理系統仍未完善，藥劑師難以翻查病人完整用藥紀錄，需每次就個案作出評估，才能了解病人情況。

藥物資訊管理系統具儲存及管理病人用藥紀錄、藥物貨存等功能。同時可列印出一套新的藥物標籤，包含以圖案表達服藥指引的訊息，顯淺易明，方便病人和長者正確用藥。（資料圖片）

雲端科技管理病人病歷 設顯淺藥物標籤指引用藥

有見及此，香港專業教育學院（IVE）企業共創中心安排IVE資訊科技學科師生團隊，與非牟利機構醫護行者、醫護科技公司等合作，利用雲端科技開發一套適用於社區藥房的藥物資訊管理系統。企業共創中心項目經理江超帆指，系統可儲存及管理病人病歷等資料，同時亦有紀錄藥物存貨、藥物資訊等功能。藥劑師可按藥房實際運作情況，利用系統隨時更新及翻查病人用藥資料，為病人提供更有效用藥支援服務。

同時，系統亦包括一套藥物標籤，以指引病人用藥。企業共創中心平面及多媒體設計師葉智嵐表示，團隊留意到有長者及少數族裔對理解用藥指示有困難，故業界合作夥伴與IVE師生進行資料搜集，訪問數百位具不同文化種族背景、年齡、職業的市民的意見，並設計出一套顯淺易明的藥物標籤，包括以一系列圖案表達服藥時間、服藥份量、服藥途徑或方法、藥物儲存、副作用和其他注意事項，協助少數族裔和長者等病人理解服藥指引，以便正確用藥。

系統將於2至3間非牟利機構營運社區藥房試用

IVE師生團隊表示，他們將進一步改良藥物資訊管理系統，加入銷售處理、自動建立報告和訂貨等功能，冀系統日後能推展至更多社區藥房。系統現即將於「醫護行者」等2至3間非牟利機構營運社區藥房試用，團隊亦正研究不同社區藥房藥物資訊互通的可行性，以建立社區資訊網絡。