新冠肺炎｜帝苑酒店增3男員工確診　300員工均需檢疫

本港新冠肺炎疫情反彈，衞生署今天（9日）公布再增8宗確診個案，當中7宗屬本地感染，其中1人感染源頭不明。 在本地感染中，有3人同屬尖沙咀帝苑酒店的男員工，分別任職兩間餐廳的樓面及廚房，以及機房冷氣技工，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，現時確診的帝苑酒店員工累計有4人，都是男性，會到同一休息室更衣及休息，料在該處感染，因此安排酒店所有300名男性、需更換制服者檢疫。

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張竹君指出，本地個案中有6宗與早前個案有關連，包括3名帝苑酒店的員工。她指，當酒店的越南餐廳Le Soleil一名樓面員工確診（個案編號5132）後，當局在酒店向住客及員工派發樣本瓶，找到2宗確診，分別是在酒店3樓咖啡室任職廚房的58歲男子（第5169宗個案）、在酒店機房任職冷氣技工的46歲男子（第5170宗個案），另外一名35歲男子（第5163宗個案）在派樽當天放假，後因發燒而自行到私家醫生求醫，最終確診，他在酒店的意大利餐廳 Sabatini做樓面。

酒店4名確診者使用同一休息室更衣及休息

張竹君稱，由於累計的4名確診者都是男性，又會到同一休息室更衣及休息，當局認為患者在休息室互相感染的機會較大，因此決定安排所有男性、需更換制服者檢疫。雖然其他員工在第一次檢測屬陰性，但由於最新的確診者中有一人昨天仍有上班，當局擔心有風險，因此決定安排其他男制服員工檢疫，而酒店亦需全面清洗。

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而餘下的本地感染中，兩人由檢疫中心送院，另一名31歲男子（第5164宗個案）是昨天一名初步確診者的朋友，該名初步確診者曾到酒吧China Secret 及 Virgo，雖然第5164宗個案沒有到酒吧，但曾與該名初步確診者在10月4日於街上見面。至於該名初步確診者今天仍未確診，因他的第一個樣本經私家醫生檢測，較遲才送到衞生署，相信今天才會確診。張竹君沒有回應該名初步確診者是否昨天初步確診的宏利職員。

至於1宗不明源頭的個案，是一名25歲男子，他無業，與家人住在太子基隆街108號，除了與家人聚餐外，沒有特別高危因素，10月7日因喉嚨痕而到養和醫院求醫。而殘疾院舍葵涌國寶之家就增一宗初步確診個案，由檢疫中心送院。

對於專家質疑政府安排住客離開酒店的做法，張竹君回應稱這做法不是衞生署建議，而是酒店的行政處理，她相信或因酒店眾多員工需接受檢疫，人手短缺而作出的安排。 （資料圖片／盧翊銘攝）

張竹君續指，該休息室位於B3層，有300多名員工曾到訪，全部人都需接受檢疫。

對於專家質疑政府安排住客離開酒店的做法，張竹君回應稱這做法不是衞生署建議，而是酒店的行政處理，她相信或因酒店眾多員工需接受檢疫，人手短缺而作出的安排。不過，她認為住客的感染風險不高，因目前預計感染源頭在員工休息室，住客不能到該處，非暴露者，早前亦已完成第一次檢測，結果呈陰性，但當局仍會為他們安排第二次檢測，寄樣本瓶給他們留下樣本。她補充，該酒店有百多名住客長期入住。

少於10宗初步確診個案

她指，在第一輪為住客及員工的檢測中，共收回600多個樣本，下周一會安排所有陰性結果者再做一次檢測。

另外，第5163宗個案最後上班日是10月5日，翌日發燒。而第5169及5170宗個案就在昨天仍有上班。張竹君稱這些員工無去China secret，亦不見與泰裔人士有連繫。

本港今天有少於10宗初步確診個案。

而不明源頭個案25歲男子居住在基隆街108號，該大廈附近大部份均為售賣布料的店舖。住客王同學表示，平日不見有工人清潔大廈，加上全部住客均會使用同一條樓梯，故得悉有住客確診亦十分擔心。她又稱，會做好衞生防護措施，包括「用紙巾隔住嚟開門，掂完啲嘢一定會有酒精搓手液」。

而附近商舖的職員就表示，今早有食環署職員清洗街道，亦見有人清洗該大廈的樓梯。職員坦言「擔心都無辦法，唔通唔開工咩」，聽到消息後會多抹拭店內用品，出入亦會戴好口罩。