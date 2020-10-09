確診大廈食肆｜China Secret群組確診男　曾訪深水埗美食坊中菜皇

衞生署今日（9日）公布新增8宗新冠肺炎確診個案，累計增至5,170宗。據衞生防護中心資料，除了帝苑酒店內兩間餐廳（雅苑座及Sabatini），深水埗亦有一間中式食店曾有確診者到訪。早前確診、屬China Secret群組的29歲男子（#5148），曾到訪深水埗建新大廈的「美食坊中菜皇」。 另外，一名今日新增確診的25歲無業男子，周三不適赴養和求醫後確診，他報稱平日會與家人飲茶、住在深水埗基隆街108號，惟中心今日更新資料內，未有提及其到訪餐廳或酒樓資料。

屬China Secret群組的29歲男子（#5148），報稱曾到訪深水埗建新大廈的「美食坊中菜皇」。（「美食坊」facebook圖片）

深水埗建新大廈「美食坊中菜皇」 曾有確診者到訪

衞生署10月9日公布的資料中，再有一間食肆新上榜。在10月8日確診，屬China Secret群組的29歲男子（#5148），報稱曾到訪深水埗建新大廈的「美食坊中菜皇」。網上資料顯示，該食店主打中菜，人均消費約100至200元。

新增確診的25歲無業男子（#5166）周三（7日）因喉嚨痕癢、赴養和醫院求醫後確診。（資料圖片）

25歲無業男報稱平日與家人飲茶 暫未有酒樓名稱

而新增確診的25歲無業男子（#5166），周三（7日）因喉嚨痕癢、前往養和醫院求醫確診，他報稱住在深水埗基隆街108號，平日會與家人飲茶及吃飯。惟除了報稱住所及養和醫院外，防護中心暫未有提供其行蹤。

31歲男確診者報稱到過航膳東路13號

此外，今天確診的31歲男子（#5164）屬本地個案，在本周一（5日）發病。他報稱住在屯門安定邨定龍樓，沒到過爆發群組酒吧，亦非宏利員工，但曾與到過尖沙嘴酒吧「China Secret」及「Virgo Bar & Restaurant」的初步確診者密切接觸，報稱發病前到過航膳東路13號 。

46歲確診女子與旺角藥房確診男同住一幢樓

同在今天確診的46歲女子（#5165），她在周三發病，由檢疫中心送院確診。她報稱住在油麻地駿發花園3座，與昨日（8日）確診的38歲旺角鼓油街大華藥房男職員（#5136）住同一樓宇。

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帝苑酒店再添三名員工確診

香港帝苑酒店群組再添三名員工確診。分別是住在映灣園悅濤軒3期9座的35歲男子（#5163），他在酒店內的Sabatini 意大利餐廳負責樓面。而在酒店內的咖啡室「雅苑座」負責廚房工作的58歲男員工（#5169），則住在大埔新峰花園15座；至於46歲酒店冷氣男技工（#5170），則住秀茂坪邨秀逸樓。