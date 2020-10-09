新冠肺炎｜蘭桂坊今晚設流動車派樣本瓶　灣仔明日設臨時檢測中心

新冠肺炎疫情反彈。衞生防護中心今日（9日）公布，本港新增8宗確診個案，當中7宗屬本地個案。 食物及衞生局副局長徐德義指，將會在中環蘭桂坊、尖沙咀及灣仔區設立流動檢測中心，在酒吧區附近將有流動車派發樣本瓶，而蘭桂坊將會在今晚率先實行。同時，政府亦會在四區設立暫時檢測中心，為市民採集鼻腔及咽喉拭子樣本，灣仔港灣道體育館預計最快明日可以運作，而葵青石籬社區會堂最快會在周日（11日）啟用，計劃暫定實施至下周三（14日）。 他又指，無論是流動檢測中心或暫時檢測中心，市民都是自願參與。

中環蘭桂坊的酒吧區將在今晚率先設立流動車輛，派發樣本瓶。（資料圖片／李澤彤攝）

針對酒吧群組 設立流動檢測中心

食物及衞生局副局長徐德義指，為針對酒吧群組，考慮到他們未必會在日間排隊領取樣本瓶，故將會在酒吧區附近設立流動檢測中心，以增加誘因。

他說，中環蘭桂坊的酒吧區將在今晚率先設立流動車輛，派發樣本瓶，鼓勵酒吧員工或客人領取；而在周六及周日，尖沙咀及灣仔區亦會有相關安排。

灣仔港灣道體育館將會設立暫時檢測中心，預計最快明日可以運作。（資料圖片／楊嘉朗攝）

四區設立暫時檢測中心

此外，針對近日社區爆發群組的地點，政府將在四區設立暫時檢測中心，當中包括鄰近葵涌「國寶之家」的葵青石籬社區會堂，以及灣仔港灣道體育館。至於其餘兩個地點（九龍城及尖沙咀）的細節，將會適時公布。

徐德義指，灣仔港灣道體育館預計最快明日可以運作；而葵青石籬社區會堂最快會在周日（11日）啟用，每日檢測量暫定1,000次。他又指，兩個場地的檢測服務，將會運作至下周三，有需要時會延長運作時間。

他說，在暫時檢測中心將會採用全民檢測的檢測模式，即採集鼻腔及咽喉拭子樣本。

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未有正面回應是否由華昇負責

華昇診斷中心早前負責全民檢測的樣本化驗。被問及暫時檢測中心的檢測工作或採樣人手是否由華昇負責，徐未有正面回應，但稱有數個不同的供應商。他又指，要參考從前曾提供類似服務的供應商，並作臨時洽購。