公務員筍工｜差估署招聘信差及茶水　學歷不拘　月薪最高1.6萬

新冠肺炎疫情影響，本港6至8月失業率為6.1%，惟失業人口增加了5,800人至24.83萬人。差餉物業估價署招聘二級工人，月薪由13,730元起，毋須任何學歷，只要有簡單的中英文讀寫能力，並能以粵語及英文溝通。

▼點擊下圖 查看政府招聘職位的詳情▼

+ 9 + 9 + 9

差餉物業估價署刊登招聘二級工人。（資料圖片）

差餉物業估價署今日（9日）刊登招聘二級工人，截止申請日期為10月23日。月薪由13,730元起至16,175元，入職條件為能以粵語中文和簡單英文溝通、閱讀及書寫簡單中英文，不過申請人需要通過技能測試，而政府亦會測試應徵者的《基本法》知識。

負責信差、茶水工作

職位主要負責信差職務，需要在室內外派遞及收發文件和其他物品；一般辦公室及雜項職務，包括巡邏辦公室以視察保安和保養情況、更換飲水機的蒸餾水瓶；一般體力勞動職務，包括清潔，及茶房職務，例如提供茶水、清洗茶缸、清潔和打掃工作。不過，二級工人或須輪班不定時工作、超時工作、在戶外工作，穿着制服以及在惡劣天氣或緊急情況下返回辦公室執行職務。

申請表格可於民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局互聯網站下載。申請者可以親身或郵寄方式遞交，並須於截止申請日期或之前送交差餉物業估價署的查詢地址（信封上的郵戳日期將視為申請日期），信封面須註明「申請二級工人職位」。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼