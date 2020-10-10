確診大廈食肆｜深水埗南昌冰室上榜　帝苑男員工曾訪大埔三間食店

新冠肺炎疫情持續，本港今日（10日）新增6宗確診個案，累計增至5,176宗。今日新增確診個案中有三人為印度輸入個案，餘下三人屬本地感染的關連個案。 據衞生防護中心資料，再有四間食肆曾有確診者到訪，包括是深水埗南昌冰室、大埔新達廣場牛氣、大埔墟熟食中心東記上海麵，以及上月才開張的大埔超級城酒家「豪宴薈」。

今日新增確診者中，分別有三名從印度抵港的輸入個案，包括一名19歲男子（#5171）、7歲男（#5172）及24歲女（#5173）。

曾訪宏利男確診者 報稱到過深水埗南昌冰室

本地新增個案包括一名29歲男子（#5175），他居於深水埗明德大廈，事先無病徵。據衞生防護中心資料，他報稱在周一（5日）或之前到過觀塘偉業街宏利金融中心，以及在周三（7日）或之前到過深水埗汝州街「南昌冰室」茶餐廳。

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至於另外兩宗本地新增個案，涉及一名41歲女子（#5176），她在周二（6日）發病，與昨日（9日）確診的帝苑酒店Sabatini意大利餐廳樓面男職員（＃5163）同住映灣園3期悅濤軒9座。餘下新增確診的55歲男子（#5174），住在葵涌殘疾人士院舍「國寶之家」。

帝苑酒店雅苑座員工曾訪三間大埔食店



而早前確診的香港帝苑酒店咖啡室「雅苑座」的58歲男員工（#5169），他報稱住在大埔新峰花園15座，而中心今日更新資料可見，他曾到過大埔墟熟食中心「東記上海麵」、大埔新達廣場內主打日式火鍋的「牛氣」，以及9月23日才開幕、位於大埔超級城的「豪宴薈」酒家。

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