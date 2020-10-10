新冠肺炎｜私營病毒檢測需由醫生轉介　一文剖析箇中因由

本港新冠肺炎疫情反彈，現時港人若需入境廣東或澳門，需持有24小時內有效的病毒核酸檢測陰性證明，而接受病毒檢測前，需有醫生轉介。坊間有聲音質疑為什麼必須有醫生轉介，以及醫生收費昂貴。 有家庭醫生認同，接受檢測的市民若無病徵，毋須由醫生轉介亦可，現行做法可以簡化及檢討。不過，另有醫生指出，市民檢測結果呈陰性，或因處於發病初期，病毒量不足以被檢測，在檢測前由醫生進行檢查及評估，做法較為穩妥。病人組織亦贊同需要醫生把關。 有化驗師就指出，現時法例規定檢測前必須由醫生轉介，否則涉事的醫務化驗師可能會被視為違反專業守則；而在實際運作上，化驗所亦無足夠人手、空間去為大量市民提供服務。

家庭醫生林永和覺得，現行做法可以簡化及檢討。（資料圖片／鍾偉德攝）

家庭醫生林永和認為，現時醫生轉介市民做檢測服務，一般只收診金，價格約200元，部分醫生更接受醫療卡，市民毋須另外付醫生費。他認同若市民無病徵，毋須由醫生轉介亦可，現行做法可以簡化及檢討。

被問到若市民無先求醫，會否為了可以出境而隱瞞病徵、胡亂留下樣本，他認為若檢測屬深喉唾液，市民自行回家留樣本，「有無見醫生都可能有漏洞，可能自己亂留口水，靠市民自律。

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梁子超：醫生角色重要 要先問病徵、接觸史

不過，呼吸系統科專科醫生梁子超則認為，醫生在事件中扮演重要角色，因單看病毒檢測結果，而無醫生解讀，易生混亂及誤導。他解釋，若市民處於發病初期，病徵輕微，自己未必察覺，而病毒量較低，檢測亦可能呈陰性反應，「而家都好多今日陰性、聽日陽性嘅情況」，這種情況下「假陰性」的結果會增加市民個人及社區的風險。

梁子超認為，在檢測前由醫生進行檢查及評估，做法較為穩妥。（資料圖片／盧翊銘攝）

至於呈陽性反應的結果亦未必必然代表該名市民受到感染，「可能佢身體仲有病毒殘餘，好耐都仲係陽性，如果無醫生去解讀，易有混亂同誤導。」梁子超強調，有醫生先了解市民有無病徵、曝露史、接觸史，做法較為穩妥。他認為，醫生收費並非佔檢測費一個大比例，實驗室人員、保護裝備、物流等亦佔很多成本。

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全民檢測無醫生轉介 政府需負最終責任

若希望降低收費，由護士代勞又是否可行？梁子超稱，即使由護士做評估，實際上亦需有醫生授權及監督該護士，「最後負責嘅都係醫生。」被問到政府推行全民檢測，又為何毋須有醫生轉介時，他指出全民檢測由食物及衞生局等部門監督，政府需負上最終責任。

李偉振指出，現時法例規定檢測前必須由醫生轉介，否則涉事的醫務化驗師可能會被視為違反專業守則（資料圖片／盧翊銘攝）

法例規定醫生轉介

香港醫務化驗所總會主席李偉振就指，根據醫務化務師《專業守則》第II章第5節，在未有來自註冊醫生、牙醫或獸醫，或根據香港法例第343章診療所條例第8(1)條豁免診療所註冊人士的轉介情況下，註冊醫務化驗師均不得進行為醫務診斷或治療的任何化驗。而病毒檢測屬於診斷的範疇。

政府在8月21日發出的新聞稿也稱，若無註冊醫生或牙醫轉介，涉事的醫務化驗師可能會被視為違反專業守則。

現時港人若需入境廣東或澳門，需持有24小時內有效的病毒核酸檢測陰性證明。 （資料圖片／盧翊銘攝）

李偉振續指，在實際運作上，化驗所也無能力自行接待需檢測的市民。他表示，市民接受檢測前後或有不少疑問，需有職員解答查詢、解釋留樣本方式、解讀報告，也需有職員負責登記市民身份證、旅行證件，「不是只收樣本，都要有人核對資料」，而且化驗所規模不大，或沒有空間接待上門的市民，「我睇唔到邊間化驗所有能力每日處理到1000個人。」

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另外，他指業界亦會擔心市民提交的樣本真確性問題。他解釋，若有市民有病徵，但急於出行，或會找他人代留樣本，再交到化驗所，少了醫生作把關，令業界有所擔心。

林志釉就稱，若有國家或地區要求病毒檢測結果必須有醫生轉介或確認，即使香港改變現行做法，亦不被當地政府所接納。（資料圖片）

病人組織：醫生明碼實價 市民可自行格價

病人組織「病人政策連線」主席林志釉就稱，無聽到有市民反映檢測價格昂貴的問題，他相信醫生協助市民評估是否適合做病毒檢測，自己亦有一定的風險，而醫生收費明碼實價，市民可以先自行格價，若政府要求減價，最終或無醫生願意提供服務，令市民欠缺選擇。而市民為個人需要而非健康狀況去接受檢測，亦應用者自付。

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他補充，若有國家或地區要求病毒檢測結果必須有醫生轉介或確認，即使香港改變現行做法，亦不被當地政府所接納。記者翻查資料發現，日本要求香港人入境日本時，需向檢疫官及入國審査官提交在出發前72小時内接受檢査並取得之檢測證明，而該證明文件需有醫療機構及醫生簽名。

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