新冠肺炎｜今增6宗確診無源頭不明　宏利男員工曾赴China Secret

相隔11天，本港再度沒新增不明源頭新冠肺炎確診個案。衞生防護中心公布，今日（10日）新增6宗確診個案，當中三宗本地感染個案均有源頭。 葵涌殘疾院舍「國寶之家」再有一名55歲男子確診；觀塘宏利金融中心一名29歲男員工染疫，他曾光顧尖沙咀酒吧China Secret及Virgo。而尖沙咀帝苑酒店Sabatini任職樓面的同住41歲女家人亦確診。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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據衞生防護中心資料，本港今日新增6宗確診個案，當中3宗為印度輸入個案，另外3宗是有關連的本地感染個案。

本地個案方面，葵涌殘疾人士院舍國寶之家新增一名55歲男院友（第5174宗個案）確診，他在10月8日開始發病。該群組累計已有13人確診。

China Secret酒吧群組再擴大，一名29歲男子（第5175宗個案）確診。他無出現病徵，居於深水埗明德大廈 ，在觀塘宏利金融中心工作，於10月5日最後上班。宏利發言人前日（8日）確認，一名保險代理人初步確診，正留醫治療，他早前於9月23日光顧尖沙咀酒吧China Secret，再於10月1日光顧尖沙咀酒吧Virgo。他有一名朋友（第5164宗個案）昨日已確診。China Secret及尖沙咀豪麗大廈群組累計已有12人確診。

至於一名41歲女患者（第5176宗個案）是尖沙咀帝苑酒店Sabatini樓面（第5163宗個案）的同住家人，住在東涌映灣園3期悅濤軒9座，於10月6日開始發病。

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三宗輸入個案均來自印度，分別是19歲男子（第5171宗個案）、7歲男童（第5172宗個案），以及24歲女子（第5173宗個案）。他們皆乘搭印度航空航班A1314，在10月8日抵港。