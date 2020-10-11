新冠肺炎｜港大噴鼻式疫苗下月臨床測試　袁國勇料未來病毒頻生

本港新冠肺炎疫情持續，政府抗疫督導委員會專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（11日）於商台節目表示，期望港大研發的噴鼻新型冠狀病毒疫苗，能在11月於香港進行臨床測試。他指，香港在醫療上具備研發能力，卻無生產能力，建議政府需考慮未來的發展。他預期新冠肺炎疫情完結後，世界上仍然會有新的病毒陸續出現，「仲會愈嚟愈頻密」。

談到港大研發的噴鼻新型冠狀病毒疫苗，袁國勇表示，正與廈門大學及內地的公司合作，期望能在11月於香港進行臨床測試，除此以外，亦有組織願意資助第一期尾的臨床研究計劃。他透露，現時計劃已通過道德事務委員會等程序，只等待內地運送疫苗抵港。他相信隨著時間的推移，香港與內地間的信任會逐漸提高，達到互補的關係。他亦指，香港在醫療上具備研發能力，卻無生產能力，建議政府需考慮未來的發展，「問人拎（疫苗）會唔會即刻畀到？」

他預期新冠肺炎疫情完結後，世界上仍然會有新的病毒陸續出現，「仲會愈嚟愈頻密」。例如抗藥性強的耳念珠菌，最開始在歐美的醫院傳播，最近已在香港落地生根。他解釋，地球氣溫上升，病毒繁殖率增強，呼籲市民改變為簡樸的生活模式，最有效運用地球資源，並須尊重及停止吃野生動物，以免牠們失去棲息地後，把病毒帶進人類社會。

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