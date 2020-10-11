新冠肺炎｜陳茂波：需建立迅速應變機制　大規模檢測確保市民出行

本港新冠肺炎疫情反覆，財政司司長陳茂波今日（11日）發表網誌，題為〈揮之不去的疫情〉，陳指疫情大半年，新增個案偶有回落，卻難以斷尾，認為需要建立一套可迅速處理突然出現群組爆發的應變機制，當中須包括提供大規模且徹底的檢測，以及風險辨識標籤，讓確定沒感染的市民能保持日常出行的便捷，也讓經濟活動可繼續運作。

財政司司長陳茂波表示，本港要建立一套可迅速處理突然出現群組爆發的應變機制，讓經濟活動可繼續運作。（資料圖片）

陳茂波網誌提到，世界各地開始接受應對病毒傳播所需要的措施，但不足以中斷社區中隱形的傳播鏈，當病毒感染了身體較弱的患者時，便會容易出現爆發的情況。

「一放鬆就反彈，一反彈就收緊」不理想

陳續指，「一放鬆就反彈，一反彈就收緊」的惡性循環並不理想，因此需要建立一套可迅速處理突然出現群組爆發的應變機制，當中須包括提供大規模且徹底的檢測，以及風險辨識標籤，讓確定沒感染的市民能保持日常出行的便捷，也讓經濟活動可繼續運作。

陳認為，早前有超過170萬名市民參與的社區普及檢測計劃，為政府提供了一次寶貴的經驗，從登記、採樣、實驗室檢測以至結果通知等，整個流程的演練有助建構適合本港情況的應變機制。而嚴防境外輸入個案是任何時候都必須緊守的另一重要環節。

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陳以內地為例子，指能達到「有效防疫」及「保住經濟」雙目標，內地推出「健康碼」，而內地經驗正好反映，透過大規模的全面檢測、配合遇上小型爆發時的迅速圍堵策略，加上根據檢測結果的綜合風險識別標籤，便能在風險相對可控的最短時間內，創造讓市民安全出行與生活，以及企業正常營運的最大空間。