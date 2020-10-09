保就業｜工會指控物管公司以新人替代資深保安　賺取資助差額

立法會議員陸頌雄今日（10日）指近月一直收到保安員對於「物管支援計劃」與「保就業」計劃的求助，指「物管支援計劃」中的「抗疫辛勞津貼」欠缺透明度，難以查詢申請狀況；而「保就業」計劃則有工友指，保安公司以不同理由迫使高薪員工離職，再聘請較底薪員工，從而賺取差價。 陸頌雄建議，政府應增加「物管支援計劃」的透明度，方便工友查詢申請狀況，以向公司或業主進討他們的「抗疫辛勞津貼」；而「保就業」計劃則建議政府應追查有大量解僱員工的公司，以防止「以舊換新」的情況。

為協助市民應對疫情，政府推出一係列補貼措施，以幫助市民渡過難關。而「物管支援計劃」及「保就業」計劃自推出以來一直受到批評，指存在漏洞。工聯會立法會議員陸頌雄與香港護衛及物業管理從業員總會指，近月一直收到保安員對於「物管支援計劃」與「保就業」計劃的投訴，物業管理業監管局對於物管支援計劃一直沒有回應；「保就業」計劃則變相用「以舊換新」的方式節省成本。

工會主席麥億昌指經濟不景下，指有保安公司於解僱員工後，大量以較低薪金僱用剛持有許可證員工，以此方式維持「承諾受薪僱員人數」，並以賺取「差價」。（馬煒傑攝）

追問物監局 一直無收回應

根據「物管支援計劃」，每幢合資格大廈申請「抗疫辛勞津貼」的資助名額為100個，並由僱主向物監局提交前線保安員名單，名單上的保安員才可取得每月1,000元的「抗疫辛勞津貼」。

然而，「物管支援計劃」一直被批評欠缺透明度。保安員如懷疑物管公司或業主組織申請「抗疫申勞津貼」後拒絕向員工發放，保安員可向物監局查詢僱主是否已協助其申請支援計劃。但工會與保安員卻一直難以與物監局聯絡，查詢電話長期轉駁至留言信箱，而傳真與電郵亦沒有任何回覆，陸頌雄批評物監局的聯絡方式形同虛設。

陸頌雄建議，政府應增加「物管支援計劃」的透明度，方便工友查詢申請狀況，以向公司或業主進討他們的「抗疫辛勞津貼」。陸頌雄建議，政府應增加「物管支援計劃」的透明度，方便工友查詢申請狀況，以向公司或業主進討他們的「抗疫辛勞津貼」。（馬煒傑攝）

僱主「以舊換新」賺補貼 迫舊僱員離職

陸頌雄及工會又指，發現不少護衛公司成功申請「保就業」計劃第一期及第二期後，便解僱大量前線保安員，工會懷疑護衛公司趁機「以舊換新」，藉此賺取補助差額。根據「保就業」計劃，僱主只需要維持「承諾受薪僱員人數」，便可以「指定月份」薪金申請保就業計劃。

工會主席麥億昌指經濟不景下，大量市民轉職為保安員，持有效許可證的持證人較2019年上升了26,000人 （8.4%）。工會發現保安公司於解僱員工後，大量以較低薪金僱用剛持有許可證員工，並大量解僱較高薪金並有一定年資的保安員，以此方式維持「承諾受薪僱員人數」，並以「以舊換新」的方式賺取「差價」。

化名A先生的前線保安員指因一次遲到，被要求「企足7個鐘」，期間不準飲水或去廁所，以迫他離職。（馬煒傑攝）

化名A先生的前線保安員指，公司以各種不同理由逼他與同事離職。他稱因一次遲到，被要求「企足7個鐘」，期間不准飲水或去廁所，A先生稱他因年紀大「頂唔到」，故此離職。他又表示，有同事因「口罩拉低少少」而被解僱。

陸頌雄認為，保安公司以不同理由強逼員工自願離職，以做到「以舊換新」來賺取補助差價。陸建議物管局應增加申請透明度，例如電話查詢熱線及網上查詢，方便保安員向物監局查詢及向保安公司進討他們的「抗疫辛勞津貼」；「保就業」計劃則要求勞工及福利局盡快調查保安公司「以舊換新」的情況，特別增大量解僱員工的公司，並追究有「以舊換新」情況的相關公司。