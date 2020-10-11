新冠肺炎｜增7宗確診3輸入4本地　住北角M1酒店24歲女患者無病徵

衞生署今日（11日）公布新增7宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，連續3日錄得單位數增幅，累計增至5,183宗；其中3宗屬輸入個案，另有4宗與之前本地個案有關連。 其中葵涌殘疾院舍國寶之家再多兩人中招，累計15人染疫。一宗本地個案及一宗輸入個案，分別曾入住尖沙咀華美達華麗酒店及北角春秧街M1酒店，當中住M1酒店的24歲女子未知與哪宗個案有病學關連。

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國寶之家累計15人確診

衞生防護中心的7宗新確診個案，另有數宗初步確診個案。新確診當中有4宗列作與本地個案有流行病學關連，包括兩名葵涌國寶之家的52歲男病人，個案編號是5179和5180，該院舍至今累計有15人中招。

另外第5181號個案、76歲女子是之前個案的家人，從檢疫中心被送往醫院。而第5183號個案、24歲女患者報稱無病徵，曾入住北角M1酒店，未知所屬的群組，當局稱患者是非本地居民，惟未透露是否泰籍人士，患者是自行向私家醫生求診，檢驗出對新冠病毒呈陽性。

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尼泊爾輸港個案 入住尖沙咀華美達華麗酒店

3宗輸入個案來自三個國家，其中第5177號個案、43歲女患者是菲律賓外傭，10月9日乘坐航班PR300抵港；第5178號個案、38歲女子同日乘KL887從荷蘭抵港。

而第5182號個案、15歲少年則於9月30日坐RA409由尼泊爾到港，患者報住於尖沙咀華美達華麗酒店。

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