新冠肺炎｜藥劑師學會冀培訓至少800人手　應付社區疫苗接種需求

新冠肺炎全球爆發，各國相繼研發預防疫苗，同時對接種疫苗人手需求上升。香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系、香港醫院藥劑師學會及香港旅遊醫學合辦疫苗接種培訓計劃，為藥劑師提供相關訓練。學會表示，若新冠疫苗明年面世，本港約260萬名市民參加計劃，估計需7000名醫護人員協助。學會期望，至少吸納800名藥劑師參加培訓計劃，以應付未來社區疫苗接種的龐大需求。

崔俊明：經培訓藥劑師可助注射新冠肺炎疫苗



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明藥劑師表示，當未來新冠肺炎疫苗推出時，政府目標為全港市民接種疫苗，且預料每人需注射兩針，才可有持續抗體，推算需要大量醫護人手協助完成計劃，惟現時港大及中大藥劑學系的訓練，並不包括注射藥物的技巧及相關訓練。他指，疫苗接種屬專業醫護工作，藥劑師同為專業醫護人員，只要接受認可的培訓，便可迅速提供足夠專業人手接種疫苗。

推培訓計劃 冀800名藥劑師參加



學會解釋，「香港藥師師疫苗接種培訓途徑與計劃」分為三個部份，第一部份是面授不同類型的疫苗接種技巧，包括皮下 注射、肌肉注射和噴鼻式疫苗接種技術，第二部份則是由專家小組制訂的審核考試，第三部份是臨床實習，在具經驗的導師監督下完成接種，符合要求才能獲資歷證書。計劃至今已有 116 名香港註冊藥劑師完成了第一部份培訓，當中 104 人已通過第二部份的審核考試。崔俊明指，期望未來能至少吸納800名藥劑師參加。

香港大學李嘉誠醫學院藥理及藥劑學系、香港醫院藥劑師學會及香港旅遊醫學合辦疫苗接種培訓計劃，為藥劑師提供相關訓練。（受訪者提供）

學會又引述世界藥學會去年發表的報告，全球共有21個國家，如英、美、加、澳等地已授權藥劑師接種疫苗。他們期望，政府能於未來每年流感疫苗接種計劃、新冠肺炎疫苗接種計劃中，讓受過認可訓練的藥劑師參與疫苗接種服務，亦已就此向香港政府提交了2020年施政報告意見書。

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