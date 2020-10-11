新冠肺炎｜遏疫情取決場所「高危控制點」　袁國勇逐一解釋

政府抗疫專家、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（11日）警告，若本港未能及時對高危控制點作針對性防疫措施，冬季隨時逾萬人受感染、過千人離世。 袁國勇自爆疫至今多次強調，放寬防疫措施並非問題，但須先找出各處所的「高危控制點」，加以預防病毒交叉感染風險，如食肆內的人流、換氣量、市民除口罩的時間都須控制好，而卡拉OK、酒吧、健身中心亦應有針對性防疫措施。 近日接連有食肆、酒吧相關個案，袁國勇直斥有業界無視預防措施，縱使立即再收緊防疫措施，個案數目亦不會即時回落。

袁國勇於商台節目《政好星期天》表示，根據海外應對冬季疫情的經驗，若本港未能及時針對高危控制點做好防疫措施，或將有過萬人受感染、逾千人死亡。

食肆高危點：人流、換氣量及客人除口罩時間

袁國勇過往曾多次提及「高危控制點」，認為若政府決定放寬部份防疫措施之前，要先找出各個場所的高危控制點，設針對性措施，各界應如實執行。

第三波疫情爆發之初，大部份個案均與食肆有關連，袁國勇認為食肆、酒吧及卡拉OK場所屬高危，提出應控制幾個高危控制點，包括將脫口罩的時間減少、加強室內空氣流通、將室內人數減半、分開店員負責執枱及傳菜等措施；亦曾建議酒吧客人用飲管飲酒，避免除口罩，望減少交叉感染的風險。

本港自9月中重開酒吧及卡拉OK，隔半個月後即現尖沙咀酒吧群組個案。袁國勇上周特意到中環蘭桂坊視察，他直斥有酒吧及食肆無視防疫措施，亦因音響聲浪大，有客人除下口罩大聲交談，他認為即使現時立即收緊措施，亦難以阻止確診宗數持續上升。

進入秋冬季節，袁國勇呼籲市民提早嚴密戒備狀態，斬斷病毒傳播鏈。（資料圖片／梁鵬威攝）

學校靠量體溫、分隔座位、訂用膳及如廁指引控制高危因素

各年級學生已陸續復課，袁國勇提及學校的預防措施包括須於上課前量體溫、查問學生的病徵、要求學生戴好口罩、使用酒清搓手液、座位之間亦需有適當的距離，校方同時有為午膳及如廁訂立指引，跨境生亦需不時進行病毒測試，袁認為教育局符合要求，有助減低校內的感染風險。

其他場所方面，本港一度欲如期於7月中舉辦書展，袁國勇當時強調，需規定進場市民須戴口罩、不准飲食，每次接觸書本前後，用酒精搓手液。而戲院若禁止市民飲食，須一直戴口罩，感染風險相當低。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼