新冠肺炎｜西醫工會楊超發稱強制檢測難實行　因看病是自願行為

本港新冠肺炎疫情反覆，政府抗疫專家袁國勇教授提倡給予醫生行政費，並強制為有病徵的人士做病毒檢測。不過，西醫工會會長楊超發今早（12日）表示，想不到強制檢測如何實行，因為市民前來看病是自願的行為，無論是醫生是聽心、聽肺，以至抽血驗血等行為，醫生均必須取得病人的同意，「醫生非常尊重病人意向。」

本港新冠肺炎疫情反覆，政府再在多區設立臨時檢測站。（資料圖片 / 羅君豪攝）

政府早前加大社區檢測，私家醫生診所則會協助衞生署向有病徵的病人派發深喉唾液樽。由私家醫生派樽檢測找到確診者的比率達0.8%，至於經政府門診找到的則為0.5%，遠超全民檢測的0.002%。

政府抗疫專家、港大微生物學系講座教授袁國勇倡，私家醫生可以強制檢測有病徵者。不過，西醫工會會長楊超發今日在《千禧年代》表示，最好強制有病徵市民進行檢測，但在現時社會環境下相信很難實行，而且市民去看病是自願行為，無論是醫生是聽心、聽肺，以至抽血驗血等行為，醫生均必須取得病人的同意，「醫生非常尊重病人意向。」



每100名接受檢測的病人有一至兩人確診

他坦言，現時大部份家庭醫生，如發現病人有任何病徵，如上呼吸道感染或有腸胃炎，他們都會呼籲病人進行檢測，惟只有約一半人會聽從，但經私家醫生找到確診者的命中率高，每100名接受檢測的病人，便會有1至2人最終確診。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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資助行政費用 建議同時津貼病人診症費

楊超發又指，私家醫生診所無人手可以將樣本樽交到收集點。至於政府資助行政費用，他認為是可行方案，但建議政府可以同時津貼病人診症費，認為是更「入肉」，提供更多誘因吸引更多市民接受檢測。

西醫工會會長楊超發。（資料圖片 / 林若勤攝）

有服務中心教授泰國人防疫措施



另外，最近本港有泰國人的感染群組，民政總署派員到九龍城向泰籍人士派發檢測樣本樽。宣道會泰人恩福服務中心負責人黎李翠玲指出，早前不少泰國人士對檢測無太大反應，但現時都十分踴躍想做檢測，「泰國人鍾意聚埋一齊，但宜家我哋見到都少咗」，如過去賈炳達道公園坐滿人，至現在每晚

約10人左右。

黎李翠玲又指，中心有教授泰國人防疫的措施，「 戴口罩、洗手，老人家、小朋友出少啲街」 ，同時facebook也有群組以泰文發放疫情消息，䘙生署亦有派泰文傳單。她坦言，不少泰國人從事餐飲業、按摩業等，工作傳播風險高 ，感染機會亦大。