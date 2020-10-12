新冠肺炎・10.12｜增11確診6輸入5本地　屯門VTC女生染疫兩校停課

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（12日）新增11宗確診個案，包括6宗輸入和5宗本地個案，累計確診個案增至5194宗個案。新增本地個案中，有4宗與其他個案相關，其中葵涌國寶之家院舍再增2名院友確診，累計有17人染疫；屯門職業訓練局青年學院一名女學生確診，事主屬確診者的密切接觸者，個案屬酒吧China Secret群組的第3代傳播，而女生就讀學院與毗鄰的屯門IVE分校需停課14天；另有一確診個案屬確診者的密切接觸者。 餘下一宗則為無源頭本地感染個案，事主為一名巴基斯坦裔婦女，她7月到港後曾到駿洋邨隔離，曾3次檢測均呈陰性，事主10月10日因病入院，檢測時結果呈弱陽性，事主亦有抗體，惟相關個案亦有可能，較早前在外地受感染。另外，本地有少於10宗初步確診個案。

【23:58】政府今日表示，截至晚上八時，政府設於灣仔、葵青、九龍城和油尖旺的四間臨時檢測中心累計合共為4,938人採樣作新冠肺炎檢測，當中葵青和油尖旺臨時檢測中心今日分別有超過900人接受採樣作檢測。

【23:54】本港新冠肺炎疫情反彈，今天再增11宗確診個案，當中5宗屬本地感染個案，其中個案編號#5193，為就讀屯門職業訓練局青年學院的18歲女學生，曾與China Secret酒吧群組的確診者一起到港威酒店出席八人派對，懷疑屬於該群組第三代感染，該群組累計共有14人確診。她報住上水天平邨天喜樓，確診前曾入住荃灣悅來酒店。

【22:25】政府要求兩間連鎖超級市場包括惠康及百佳，申請第二期保就業計劃須回饋社會，百佳昨日公布將以大抽獎的形式回饋市民，共設32萬名得奬者，獎賞總值逾3,200萬元。市民今日下午1時起可以透過網上或電話熱線登記，百佳超級市場指，截至傍晚6時，已經有120萬人透過網絡或熱線電話登記，暫平均4人爭一份獎品，即中獎率約25%。

瑪嘉烈醫院職員今早（12日）發現，有10個於上周六（10日）提交的深喉唾液樣本遺留在樣本收集站。（資料圖片）

【20:24】新冠肺炎疫情持續。瑪嘉烈醫院在專科門診部設有深喉唾液樣本收集站，該院職員今早發現，有10個於上周六（10日）提交的深喉唾液樣本遺留在樣本收集站，醫院已聯絡所有受影響人士重新提交深喉唾液樣本或到醫院即時採集鼻咽拭子樣本。瑪嘉烈醫院表示，非常關注事件，並就事件引致病人不便致歉。

【19:20】香港海關今日搜查長沙灣一間藥房，檢獲三樽懷疑附有虛假成分說明並含有毒甲醇成分的消毒酒精，並拘捕該藥房一名董事。海關呼籲市民馬上停用該款消毒酒精，商戶如有出售，亦應立即下架。

【16:54】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報10宗個案，無病人離世。有2名病人康復出院。目前尚有129名確診病人留醫，當中有8人情況危殆，9人情況嚴重，112人情況穩定。負壓病床數目是1,115張，使用58%；負壓病房數目是623間，使用率68%。

【16:43】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增11宗確診，至今累計病例5,194宗，當中6宗屬輸入個案。至於本地感染個案則有5宗，其中4宗與早前個案有關連，包括葵涌國寶之家出現院舍爆發，新增2人確診，全部為院友，累計有17名院友染疫。另有一宗個案，屬確診者的密切接觸者。

至於屯門職業訓練局青年學院一名女學生確診，事主居於上水天平邨天喜樓。10月5日最後上學，於10月4日出現病徵失去味覺，10月8日到門診取樣本瓶化驗發現確診，涉事學院要停課2星期，已聯絡校方安排派樽。涉事學生是另一名確診個案的密切接觸者，9月27日事主與兩名確診者，包括早前確診的宏利職員，曾於尖沙咀港威酒店房間舉行8人聚會，同房另有5人需隔離檢疫。

張指，確診女生疑受友人感染，其友人則疑受曾光顧酒吧China Secret的另一確診者感染。新確診女生，屬該酒吧群組的第三代感染個案。由於涉事學院與屯門IVE校園接近，學生會共用部分設施，屯門IVE也需停課14天。

張竹君續指，另一名無源頭確診患者為巴基斯坦裔婦女，7月11日到港，曾入住駿洋邨隔離，期間做了2次測試，結果都是呈陰性。8月27日到廣華醫院產子，當時檢測結果同為陰性。涉事婦女10月10日因腰痛入院，沒有病徵，當時因入院再接受檢測，結果呈弱陽性，體內亦有抗體。事主居於蘇屋邨彩雀樓 ，與家人同住，有可能是輸入性個案，但亦不排除到港後才感染。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

+ 9 + 9 + 9

【16:25】房屋署今日（12日）表示，自《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）生效後，房屋署在轄下公眾處所巡查了4,307次及作出1,722個口頭勸喻。發言人表示，房屋署會繼續派員巡查轄下的公眾處所，對違反防疫規例者採取執法行動，呼籲市民必須遵守有關規例，以保障其個人及公眾健康。

【16:19】抗疫專家袁國勇提倡，立法強制要求有病徵的人接受檢測。不過，有自願參與派發深喉唾液樣本瓶作病毒檢測的家庭醫生坦言，無收錢做多點為抗疫，但有時病人卻認為做法是多事，甚至有病人在得知陰性檢測結果後便不再覆診，「義務幫手做，出於一番好意，但有時都覺得好難受。」

另一名醫生則擔心，強制病人接受檢測或會增加醫生及病人間的衝突，「醫院都仲可以有保安圍住佢，但診所得醫生同護士，點做呢？」病人事後亦可能向醫委會投訴，醫生或被判專業失當。

【13:51】消息指，今日將設疫情記者會，料再有無源頭本地感染個案。

▼九龍城臨時檢測中心今早開放情況▼

【11:15】政府今日（12日）開放多兩個臨時檢測中心，希望找出社區隱形患者。位於啟德社區會堂的九龍城臨時檢測中心，以及位於梁顯利油麻地社區中心的油尖旺臨時檢測中心，暫定由即日至本周三（14日）每日朝8晚8開放。啟德社區會堂開放約一小時，大約有10人到場檢測，不少是住在附近的退休市民，而排頭位的市民則擔心需時輪候，提早於5時多出門乘的士到中心。

【10:39】港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（12日）於電台節目表示，疫情明顯反彈，現時出現的群組個案，感染源頭大多不明，提醒市民小心疫情短時間內進一步惡化。不過他認為，現時毋須重新關閉酒吧、餐飲等高危場所，然而一旦疫情惡化，相關場所未來數月的秋冬季節都可能需一直關閉，對經濟影響大，建議政府現階段先加強巡查，確保有效落實相關場所的社交距離措施。

【10:23】消息指，本港今新增大概11宗確診

【09:15】政府抗疫專家袁國勇教授提倡給予醫生行政費，並強制為有病徵的人士做病毒檢測。不過，西醫工會會長楊超發今早（12日）表示，想不到強制檢測如何實行，因為市民前來看病是自願的行為，無論是醫生是聽心、聽肺，以至抽血驗血等行為，醫生均必須取得病人的同意，「醫生非常尊重病人意向。」

▼港府設臨時檢測中心 港灣道體育館情況▼

+ 2 + 2 + 2

昨日焦點：