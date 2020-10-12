新冠肺炎｜啟德臨時檢測中心開放　學生到場檢測：早前發燒沒求醫

本港疫情反彈，政府今日（12日）開放多兩個臨時檢測中心，希望找出社區隱形患者。位於啟德社區會堂的九龍城臨時檢測中心，以及位於梁顯利油麻地社區中心的油尖旺臨時檢測中心，暫定由即日至本周三（14日）每日朝8晚8開放。 啟德社區會堂開放約一小時，大約有10人到場檢測，不少是住在附近的退休市民，而排頭位的市民則擔心需時輪候，提早於5時多出門乘的士到中心，6時多已到達。另有學生日前不適，自行休息後不再發燒，「要畀個交代學校」到場檢測。

九龍城臨時檢測中心臨時檢測中心今日起，一連三天會市民提供免費檢測。（張浩維攝）

港府宣布，九龍城臨時檢測中心及油尖旺臨時檢測中心，今日起一連3天會為市民提供免費檢測。除6歲以下兒童和不適合檢測人士外，所有持有效身份證明，且沒病徵者，可無須預約，以本地手提電話號碼登記後，便可接受鼻腔和咽喉合併拭子檢測。

臨時檢測中心服務時間為上午8時至下午1時半，以及下午2時半至晚上8時，預計每間中心每日檢測量可達1,000個樣本。

排頭位市民提早一個多小時到達

啟德社區會堂的檢測中心提早數分鐘開門，開放首一小時大約有數名市民到場，進場人士須先量體溫。排頭位的孫先生預早個多小時到場，從事銀行業的他說，早前有參與全民檢測，是次公司亦鼓勵參與檢測，給予半天假期，他擔心要排隊故乘的士到場。

住新蒲崗的市民張先生說，日前不適求醫已接受了一次檢測，屬陰性，但有同住家人，為安心起見，故在上班前接受檢測。（鄧穎琳攝）

中三男生曾發燒：「要畀個交代學校」

政府多次強調，臨時檢測是為無病徵人士提供免費檢測，但中三男生黎同學表示，早前曾生病發燒，在家休息兩天後沒不適，未有求醫，今日在祖母陪同下到場檢測：「之前發燒，（有睇醫生？）無，喺屋企休息咗兩日無事，但要畀個交代學校。」惟他檢測後拒絕訪問，故不確定有否完成檢測。

居於新蒲崗的市民張先生說，日前不適求醫已接受一次檢測，結果呈陰性，但自己與家人同住，為安心起見，在上班前接受檢測。他形容檢測中心地點不難找，但檢測中心開放不久，相信知道相關資訊的市民不多。

蒙先生說：「住火炭，無咁方便，但昨日去過人多地方，加上今日去新蒲崗學跳舞，就過嚟，呢度好似係新地方，相信都係資源問題。」（張浩維攝）

有跨區到場檢測的市民，則認為啟德檢測中心位置不便。市民蒙先生說：「住火炭，無咁方便，但昨日去過人多地方，加上今日去新蒲崗學跳舞，就過嚟，呢度好似係新地方，相信都係資源問題。」至於政府沒有為臨時檢測中心招標，他相信只是因時間問題。

另有不少退休人士到場，住在淘大花園的伍氏夫婦一同到場參與檢測，由於平日會到診所覆診，9月初曾參與檢測，希望相隔一個月後再次檢測，「方便，又唔多人。」

至於黃大仙區居民方先生則表示，程序與早前全民檢測相似，他稱不擔心受感染，亦無到過高危地方：「無擔心，為其他人、為自己檢測下。」