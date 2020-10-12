新冠肺炎｜港大發現胃潰瘍藥　助抑病毒量逾千倍　較瑞德西韋安全

香港大學化學系及微生物學系的研究團隊，發現已作廣泛應用的抗潰瘍藥物枸櫞酸鉍雷尼替丁（RBC），有效抑制新冠病毒的複製能力，在動物細胞水平中，該藥顯著降低細胞中新冠病毒載量超過一千倍以上，但藥物的治療成本僅「神藥」瑞德西韋約四分之一。 目前藥物未進入人體臨床實驗階段，團隊認為該藥有潛力成為新冠病毒的新治療方案，此項研究成果已申請美國專利，並於國際頂級科學雜誌《自然微生物》發表。

港大發現現有抗潰瘍藥物，有助抑病毒量逾千倍，或成新治療方案。（陳倩婷攝）

港大化學系及微生物學系團隊最新一項研究，發現作廣泛臨床應用、含金屬鉍的抗胃部潰瘍藥物枸櫞酸鉍雷尼替丁（RBC），有潛力成為治療新冠肺炎的新藥物。

港大化學系博士後研究員王潤銘解釋，團隊測試逾50種含有鉍金屬的現有藥物後，發現RBC有效令新冠病毒中的一種主要蛋白質「病毒解旋酶」當中的鋅離子被剝奪，病毒蛋白繼而不可逆轉地失去活性，病毒亦無法再複製。

受感染倉鼠用藥4日內 病毒載量下跌10至100倍

團隊進一步透過觀察體外細胞水平，發現動物細胞內的病毒載量在應用RBC治療後，顯著降低超過1,000倍以上。

動物模型實驗方面，港大微生物學系研究助理教授袁碩峰稱，在合共4組、每組約30隻金黃敍利亞倉鼠的感染模型當中，倉鼠於受感染後第24小時及第48小時，分別獲注射RBC藥物到腹膜。

至第96小時、即受感染後第4日觀察所得，發現倉鼠的鼻甲及肺部的病毒載量明顯減少了10至100倍，而肺炎等炎症亦有所緩解。

獲處方RBC藥物倉鼠 病毒載量較瑞德西韋低100倍

團隊亦有將RBC與被譽為「神藥」的瑞德西韋作對照，發現接受RBC治療的倉鼠病毒載量，較處方瑞德西韋的倉鼠明顯低100倍，在減輕炎症反應方面，兩藥的效果則相若。此外，RBC的毒性安全指標較瑞德西韋高，意味RBC的安全度十分高。

團隊認為研究成果顯示，RBC及其他相關藥物有潛力成為新型冠狀病毒臨床治療方案，或成治療甚至預防新冠病毒感染的替代療法，研究亦找出病毒解旋酶可作為治療的新靶點。

港大化學系講座教授孫紅哲指，藥物暫未進入臨床測試階段，目前仍未知幾時可用於新冠病人的臨床治療上。瑞德西韋的治療成本約3,000美元（約23,400港元），亦正面臨全球性供應短缺，孫紅哲指RBC藥物的治療成本僅約瑞德西韋的四分之一，較「神藥」便宜。

團隊以「老藥新用」原則，發現已廣泛應用的胃潰瘍藥物有潛力用作治療新冠肺炎。（陳倩婷攝）

未知幾時可應用於人體

目前本港正利用雞尾酒療法，以蛋白酶抑制劑及干擾素藥物組合治療新冠肺炎患者，嚴重患者或需處方類固醇地塞米松。

港大微生物學系臨床助理教授陳福和指除了RBC外，暫未有藥物針對病毒解旋酶作靶點，RBC與其他藥物一同使用或起協同作用，惟需再研究RBC與其他藥物合用是否有不良反應。

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料需於巴西及印度招募病人做臨床試驗

陳福和提到，同類胃藥在坊間已用了好多年，但提醒市民千萬不能因此研究而「走去狂啪」，因藥物有一定副作用，需按醫生建議劑量服用。

陳續指，目前的RBC藥物多為口服藥，一般而言對黏膜上的病毒效果較好，若病人感新冠病毒感染已影響至肺部，藥效未必夠佳，故團隊會再進一步研究改善藥物，包括或將口服藥改為針劑使用，或調整藥物的化學成分，再申請人體臨床研究。

袁碩峰補充指，因本地病人數目不算多，屆時或會透過世衛在巴西及印度等地招募病人做臨床測試，預計需一千名病人參與。