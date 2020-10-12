新冠肺炎｜何栢良「復出」籲政府加緊巡查高危場所　倘惡化須關閉

新冠肺炎疫情近日反覆，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（12日）於電台節目表示，疫情明顯反彈，現時出現的群組個案，感染源頭大多不明，提醒市民小心疫情短時間內進一步惡化。不過他認為，現時毋須重新關閉酒吧、餐飲等高危場所，然而一旦疫情惡化，相關場所未來數月的秋冬季節都可能需一直關閉，對經濟影響大，建議政府現階段先加強巡查，確保有效落實相關場所的社交距離措施。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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何栢良於8月底時，宣布暫停過往大半年的電台訪問環節，到今早終再次接受電台節目訪問。他於港台節目《千禧年代》表示，現時屬第四波疫情，大部分本地個案均是群組感染，惟幾乎所有感染源頭都無法追查，疫情明顯反彈。

何栢良續指，過去一個月政府放寬部分高危場所，但疫情隨即反彈，相信大部分感染源頭來自在高危場所逗留、脫下口罩談天，例如餐飲場所、酒吧等。他表示，雖然相關場所規定，只可坐滿一半顧客，但現時嚴格遵守的食肆並不多，政府需加強巡查，確保措施落實。

至於是否需因應疫情再關閉飲食場所等高危場地，何栢良表示，相關措施始終影響經濟，除非迫不得已才需關閉。他續稱，踏入秋天後，未來數月都是高危時段，疫情一旦惡化，相關場所有機會需關閉數個月，現時政府先考慮如何有效落實防疫措施。

何栢良又建議，可定期為高危人士如海員，以及院舍院友作定期檢測，每星期檢驗一次，只為院舍職員檢測並不足夠。

何栢良其後在商台《在晴朗的一天出發》則透露，他已經處理完「家務」，主持人則期望他可以每日再在節目中評論疫情。他指出，現時確診者由發病至送院平均所需時間為5日，認為情況不理想，時間太長，「理想應該係3日，宜家喺多咗兩日。」另外，他相信若現時的臨時檢測中心有3、4,000人接受檢測，效果便會大，又建議政府可以18區設流動檢測車，進行即時採樣，方便市民。